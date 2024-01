Noticias Caracol le dio la bienvenida a su nueva y bella periodista ¿Quién es?

Los cambios en Noticias Caracol no paran. Tras la salida de uno de sus más reconocidos reporteros, se confirmó la llegada de una nueva periodista que llegará para acompañar a los fieles seguidores del informativo del canal Caracol, el más visto de la televisión colombiana.

Te puede interesar: ¿Quién es el hijo de Juan Roberto Vargas? Es periodista y brilla en el canal Caracol

¿Cuál es la nueva periodista de Noticias Caracol?

La incorporación del noticiero es una cara conocida, pues ya había estado allí y, hace años, salió en búsqueda de nuevas oportunidades al canal Citytv.

Se trata de Tatiana Sanabria, quien cubrió la sección judicial en Citynoticias y regresa a Noticias Caracol para estar frente a esta misma fuente, según ella misma comentó a través de sus redes sociales.

“02-01-2024. Este puede ser uno de los días más lindos y significativos de mi vida. Estaré en Noticias Caracol con toda la información judicial. Dios, Gracias”, escribió como descripción a una fotografía en la que posa muy orgullosa en las instalaciones del canal.

Como era de esperarse, las reacciones de los seguidores y amigos de Tatiana Sanabria, así como de los televidentes de Noticias Caracol, no se hicieron esperar. “Bienvenida de vuelta a casa, sé que vas a hacer un gran trabajo”, “se vienen nuevos y grandes retos, así que toda la fuerza para cumplir con cada uno”, “me alegra mucho este paso que das y te deseo mil bendiciones” y “siempre me parecieron muy buenos tus reportes en Citytv, así que me alegra verte en Caracol”, fueron algunos de los mensajes que recibió.

Las ausencias que tendrá Noticias Caracol en 2024

La presentadora Marina Granziera es una de las que pronto le dirá ‘hasta luego’ al set del noticiero, pues está embarazada y a la espera de una segunda hija con Iván Bonnet, su esposo.

A la brasileña de 34 años tan solo quedan unos días para despedirse de su trabajo en los programas del canal, pues deberá enfocarse en la etapa final de gestación y en los primeros meses de vida de su futura bebé.

Puedes leer también: Cuándo se estrena ‘Arelys Henao, canto para no llorar 2′, Verónica Orozco lo reveló

De igual manera, la periodista y reportera Yesenia Carrillo , corresponsal de Noticias Caracol en el Caribe, está esperando bebé. Sin embargo, la diferencia es que la atlanticense se prepara para la llegada de su primera hija, a quien llamó Fátima y llegará al mundo en próximos días. Por eso también estará ausente en los próximos meses, pero desea volver lo más pronto posible.