¿Neider García, novio de Karen Sevillano de LCDLF, le fue infiel?: “quitamaridos”

Van casi tres meses desde que ViX y RCN estrenaron La casa de los famosos Colombia. 22 participantes llegaron con la ilusión de ganar el premio mayor de la competencia, pero con el paso de las semanas algunos han tenido que despedirse del reality.

Te puede interesar: La Segura y su novio le pidieron al ‘Jefe’ una habitación: “no aguanto más”

La casa de los famosos Fotografía por: Instagram @lacasadelosfamososcolombia1

Karen Sevillano es una de las famosas más comentadas. La creadora de contenido caleña ha sido protagonista de fuertes discusiones con varios de sus compañeros, sobre todo con la actriz Martha Isabel Bolaños y el actor Julián Trujillo, quienes hacen parte del Team Galáctico.

¿Qué pasó con el novio de Karen Sevillano?

La caleña extraña tanto a su novio, con quien no comparte desde hace tres meses cuando comenzó el reality, que creó un muñeco dentro de la casa para simular que es él; de hecho, duerme todas las noches con él y en algunos momentos aparece en varios lugares de la casa hablándole como si fuera su pareja real.

“Estamos durmiendo juntos, obviamente yo cuando llego a la cama lo busco, pero los dos dormimos abrazados”, dijo Sevillano en una oportunidad.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

En uno de los recientes episodios de La casa de los famosos, los integrantes del Team Papilla molestaron a Karen haciéndole creer que, “su novio”, refiriéndose al muñeco, le fue infiel pues le encontraron por dentro un preservativo.

La Segura le dice: “Karen, hay un condón”. Enseguida, la creadora de contenido dice: “no me cojan, suéltenme”. Además, bromearon diciendo que le fue infiel con ‘Hanna’, otra muñeca que tiene Ornella. Sevillano le dijo entre risas: “soltá esa perra, quitamaridos”.

Evidentemente, todo se trató de una broma. Los internautas comentaron el gracioso momento. “Los otros ganaron y amargados y estos pierden y son felices”, “estos si se divierten de lo bueno”, “la verdad Karen no es de mis afectos, pero ella me hace reír con el habladito que tiene, pero eso es uno reírse por no perder la amistad”, “ellos me divierten, se les ocurre cada cosa. Ellos felices y los galácticos ganaron y amargados y peleando”, “en ese encierro se goza que goza de lo lindo”, “Neider Almohada engaño a Karen... Pobrecita”, “qué pasados, el jefe debería tomar medidas recuerden que el programa y vix lo ve todos hasta niños”, fueron algunos de los comentarios de los internautas.

Vea también: ¿Karen Sevillano ya salió de LCDLF? Luisa Fernanda W reveló la verdad

¿Por qué Karen no quiere que le propongan matrimonio como a La Segura?

En el capítulo de anoche, Karen Sevillano fue testigo de la felicidad de su amiga La Segura, luego que su novio Ignacio Baladan llegara le propusiera matrimonio.

Sin embargo, aunque está feliz por su amiga, Karen reveló que no le gustaría que su novio hubiera hecho algo así dentro del programa. “¿A son de qué mi novio me va a venir a pedir matrimonio a mí, que es nuestro momento más espectacular en nuestras vidas? A pedírmelo delante de una gente que yo ‘ni fu, ni fa’ como ‘los galácticos’”, dijo mientras dialogaba con sus compañeros de equipo.