Nataly Umaña y Alejandro Estrada se separaron: así reaccionó la actriz: “perdón”

La noche más esperada por todos los televidentes de La casa de los famosos, llegó. Después del mediático romance de Nataly Umaña y Miguel Melfi, los televidentes esperaban la visita de Alejandro Estrada, esposo de la actriz, durante la dinámica de “congelados”.

Alejandro Estrada, esposo de Nataly Umaña anunció su separación

En un principio, se especulaba que el romance de Nataly y Melfi era una estrategia; sin embargo, con el paso de los días, la actriz fue dando pistas de que todo era en serio. Por su parte, su esposo Alejandro Estrada desde afuera, guardaba la esperanza de hablar con ella en privado y solucionar las cosas.

No obstante, en el más reciente capítulo de La casa de los famosos, el actor sorprendió con su visita. Una vez vio a Nataly, la enfrentó y le anunció que le dejaba su camino libre. “Has dicho que lo nuestro, pues ya no tiene nada, perfecto, no pasa nada, está muy bien. Solo digo que no fue la forma. Me vengo a ser a un lado de tu vida, está clarísimo que es lo que deseo, es una decisión tomada, es un ciclo cerrado y vengo a eso, a esta casa, a enfrentarme, a decir esto, a decirle a todo el público en Colombia, los que me han apoyado, los que no, los que te apoyan, los que no, que no lo hago por lo que muchos piensan en el país. Simplemente, lo hago porque siempre tuve presente que lo que tú y yo vivimos estaba construido bajo algo sólido y verdadero”, le dijo.

Parte de lo que Alejandro Estrada le dijo a Nataly en la casa de los famosos pic.twitter.com/yWCgxOJoOw — R A S P A O' 🍋 (@Raspao__) March 11, 2024

Nataly Umaña rompió en llanto

Una vez salió Alejandro Estrada de La casa de los famosos, ‘El Jefe’ anunció que los participantes podían moverse. Enseguida, Nataly rompió en llanto y afirmó: “para nadie es un secreto, es el hombre más espectacular, más fiel, más leal, es un caballero. Nos la llevábamos tan bien que nos volvimos mejores amigos, se comenzaron a perder un montón de cosas... Esto no lo hablaba con nadie. Solo sabía mi mamá, mi papá y él”.

En medio de lágrimas, Nataly Umaña aprovechó el espacio para pedirle perdón al actor, porque las cosas pasaron de esa manera: “sé que la mujer que vaya a estar con él, se lleva el mejor hombre. Le pido perdón a Alejo, a mi familia, a mis amigos. Siempre fue verdad. Te voy a amar siempre, gracias por cuidar mi corazón, gracias por haber sido lo mejor de mi vida, gracias porque siempre estuviste conmigo, perdón por no haber escogido el conducto más sabio, si no era así hasta hubiéramos seguido así siempre. Te amo y te voy a amar siempre”.

