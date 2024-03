¿Nataly Umaña se distancia de Alejandro Estrada? “Él merece ser feliz”

Nataly Umaña y Alejandro Estrada son una de las parejas más estables de la televisión colombiana. Los actores dieron el sí en Las Vegas, en 2017, y oficialmente se casaron un año después en las playas de Cartagena, luego de seis años de noviazgo.

Sin embargo, actualmente, su matrimonio estaría pasando por una prueba de fuego, debido a la cercanía que está teniendo la actriz con Miguel Melfi, en ‘La casa de los famosos’. En los últimos días, los coqueteos, las caricias y los besos han llamado la atención de los televidentes.

En el reciente capítulo, la tensión se sintió dentro de la casa, cuando Karen Sevillano se molestó porque Melfi y Nataly estaban acostados en la cama, asegurando que el panameño estaba dañando una relación. Tras lo sucedido, Nataly se sinceró sobre su matrimonio con el cucuteño.

La actriz de ‘Dejémonos de Vargas’ aseguró se sintió agradecida por convivir doce años con Alejandro, quien siempre la respetó y apoyó, pero aseguró que muchas veces “el amor no lo es todo”, afirmando también que en ningún momento había sido infiel en el reality.

Nataly y sus polémicas declaraciones sobre Alejandro

Posteriormente, la ibaguereña, de 38 años, y el panameño, de 26, dieron unas polémicas declaraciones en el confesionario, que dejaron a los televidentes sorprendidos. “Quiero hablar de mi esposo por respeto a él, porque es el hombre más maravilloso, que cualquier persona quisiera tener a su lado y como es un buen hombre, merece ser feliz y yo también merezco ser feliz

Después, afirmó que dentro de ‘La casa de los famosos’ es un mundo completamente diferente al real y muchas personas no iban a entender porqué estaba actuando así. “Cuando llegué aquí me di cuenta que puedo ser bacancita, y son emociones que simplemente vuelven a fluír”.

Por su parte, Melfi aseguró que aunque se sentía mal por lo que estaba pasando, también dijo que vivir el presente lo hace muy feliz.

“Hay mucha química con Nataly, nos llevamos muy bien, pero en el fondo no me siento bien, y tampoco le quiero hacerle daño a otras personas. Estoy viviendo el presente y si algo me está haciendo feliz en este momento, no veo por qué cortarlo”, finalizó.

