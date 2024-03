Nataly Umaña rompió en llanto por Alejandro Estrada: “no sé él qué está pensando”

La relación de Nataly Umaña y Melfi en La casa de los famosos se convirtió en todo un escándalo a nivel nacional, ya que la actriz está casada con Alejandro Estrada desde hace 12 años.

Te puede interesar: ¿Nataly Umaña se divorciaría de Alejandro Estrada?: “siempre lo voy a querer”

En un comienzo se rumoró que, posiblemente, todo se trataría de una estrategia para generar rating, pero con el paso de los días, la actriz ha sido clara en afirmar que es consciente de lo que está ocurriendo con Melfi y, por lo mismo, sabe lo que le espera afuera con su esposo Alejandro Estrada.

¿Por qué Nataly Umaña lloró en ‘La casa de los famosos’?

Durante esta semana, algunos participantes han recibido la visita de sus parejas sentimentales. La primera en llegar fue Koral ‘La Diva’, esposa de Ómar Murillo; luego fue el novio de Karen Sevillano y en el capítulo de anoche apareció la pareja de La Segura.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Por esa razón, la actriz Nataly Umaña está ansiosa, pues cree que, en algún momento, su esposo Alejandro Estrada entraría a la casa y, probablemente, le reclamaría por lo que está sucediendo con Melfi.

El cantante panameño dijo: “yo tengo el presentimiento que va a venir el esposo. No sufro la preocupación por mí”.

En medio de lágrimas, Nataly dijo: “nunca haría nada para hacerlo sufrir y él lo sabe, pero sé que la manera en que lo hice obvio que debe haber sufrimiento porque él nunca se imaginó que yo iba a reaccionar así. Ya lo hecho, hecho está. Debe haber sufrimiento porque nunca se imaginó que yo de pronto iba a reaccionar así”.

De igual manera, la actriz expresó su deseo de ver a su esposo y saber cómo se encuentra después de todo lo que ha tenido que ver entre ella y Melfi. “Yo estoy aquí encerrada, no sé él qué está pensando. Quisiera verle su carita y ver cómo está, la verdad... Claro que me da muchísima ansiedad saber que viene Alejo, obvio. Me late el corazón a mil”.

Vea también: Ni actriz ni presentadora. Ella es la mujer que Lincoln Palomeque llena de elogios

Como era de esperarse, los internautas no dudaron en dejar sus opiniones. “Quisieras ver su carita. La tuya queremos ver cuándo aparezca”, “disque nunca haría nada para hacerlo sufrir, lo ha hecho desde la primera semana... Ojalá vaya y le lleve los papeles de divorcio”, “y está tan preocupada que sigue besuqueándose y acostándose con el otro, ya le llegó como tarde su arrepentimiento”, “eso no se hace a una pareja”, “si uno ama no hace sufrir”.