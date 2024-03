Nataly Umaña revela si su relación con Miguel Melfi era estrategia o amor real

La actriz Nataly Umaña, de 38 años, y Miguel Melfi, de 27, protagonizaron un fugaz romance durante su participación en ‘La casa de los famosos’ Colombia. Los participantes, que se dejaron llevar por el deseo, mostraron ante todo un país una apasionada relación sin importar las barreras.

Y, aunque tuvieron sus altas y bajas durante el programa, demostraron lealtad hasta el final, y eso se vio evidenciado en la gala de eliminación, pues entre los dos disputaron su estadía en la casa, donde finalmente, Nataly fue participante menos votada por los colombianos con el 11.10% de votos y le siguió Miguel Melfi con 12.56%.

Ahora, que la mujer se convirtió en la sexta eliminada del reality show, los televidentes tienen varios cuestionamientos sobre lo que sucedía dentro de la casa. En entrevista con Lina Tejeiro y Roberto Velásquez, la actriz de ‘Las detectivas y el Víctor’ confesó detalles de su estadía y de la relación con el panameño.

¿La relación entre Nataly y Melfi era estrategía?

Durante el aftershow de Vix, habló sin tapujo de lo que vivió dentro de la casa. Lina Tejeiro le preguntó si la relación con Melfi era parte de una estrategia o era real y en un inicio la actriz contestó lo siguiente: “¿Eso piensa el público afuera? Qué triste porque yo pensé que solo era adentro”.

Posteriormente, desmintió que se tratara de una estrategia y aseguró que su relación con Miguel Melfi y la separación con su exesposo Alejandro Estrada había sido real. “No, señores, terminó un matrimonio. Ustedes no saben lo que me espera afuera. Esto es real, esto no es una estrategia”, enfatizó.

Durante la conversación, Nataly aprovechó para mencionar que con la visita de Anasiris Vásquez, mamá de Melfi, su relación se fragmentó y a ella le hubiese gustado seguir con el panameño. “Por mí, que no se hubiera acabado nada y hubiéramos sido demasiado genuinos. Como que hubiéramos tenido una relación adentro bonita”, aseguró.

¿A quién sentenció Natal Umaña?

Con su salida, tuvo la tarea de elegir al primer nominado de la semana y decidió que Camilo Díaz ‘Culotauro’ es quien estará en la placa. “Nomino a Culotauro porque él es el cáncer de la casa, y como todo cáncer toca erradicarlo antes de que haga metástasis. Entonces chévere si lo sacan”, sentenció.

