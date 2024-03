Nataly Umaña habló de sus coqueteos con Melfi: “sé lo que me espera afuera”

La vida de Nataly Umaña ha estado en el ojo público por su participación en La casa de los famosos, el reality del canal RCN que ya ha dado mucho de qué hablar por los amoríos, discusiones y diferencias entre algunos participantes.

¿Qué ocurre con Nataly Umaña y Melfi?

La actriz ha sido fuertemente criticada porque, siendo casada con Alejandro Estrada, ha estado coqueteando con Miguel Melfi dentro de la competencia.

En un comienzo, solo cruzaban miradas, sin embargo, con el paso de los días su cercanía fue aumentando al punto que ya duermen juntos, e incluso, ya se besaron.

Esas escenas han causado todo un revuelo porque afuera la espera su esposo Alejandro Estrada, con quien lleva más de una década de relación. Por eso, en redes sociales los internautas le han dejado fuertes comentarios: “ella le dio alas a él y ahora no sabe qué hacer”, “el hombre llega hasta dónde la mujer permite”, “La actriz más famosa por ganar rating causa mal ejemplo a la sociedad sin pensar lo que piensen los televidentes “, “no se acordó que está casada o qué”.

¿El romance de Nataly Umaña y Melfi es mentira?

Este fin de semana, los participantes tuvieron una fiesta al interior de la casa. Allí, con, al parecer, un poco de tragos, Nataly Umaña y Melfi tuvieron una conversación donde se sinceraron sobre lo que están sintiendo realmente.

“Eres ese alguien que realmente me ha inspirado muchas cosas bonitas, no he podido ser otra persona, te estoy siendo real, muy real, tan real que sé lo que me espera afuera”, le dijo la actriz al joven cantante panameño.

Por su parte, Melfi le dejó claro, nuevamente, su gusto por ella. “A mí me puede coquetear toda la casa y te lo digo en serio, yo solo quiero estar contigo, porque la paso bien, así sea durmiendo, pero la paso increíble contigo, de verdad, pero mírame, me encantas. Me he sentido super real últimamente, yo voy a todas por ti”.

Al final, Umaña reveló que lo que ha ocurrido entre los dos es completamente en serio y no es mentira como han dicho algunas personas en redes sociales. “Eres y punto, hay que fluir, punto, ¿tú crees que lo que yo estoy haciendo es de mentiras? Es de verdad”.

Alejandro Estrada, esposo de Nataly Umaña llega a ‘La casa de los famosos’

En medio de la polémica que se generó porque Nataly está casada, el reality anunció que esta noche llegará a la casa Alejandro Estrada, su esposo. Por ahora, se desconoce si tendrá una confrontación directa con la actriz y mi Melfi, pero en redes sociales los internautas ya han dejado todo tipo de comentarios.

“Empiezo a sospechar que esto es pura estrategia, a una persona que esto le esté pasando realmente no se va a exponer públicamente después de lo que ha hecho Nataly”, “si todo fue libreteado que bajo han caído ellos como esposos prestarse para eso”, “que esté señor vaya al programa, deja ver que hasta él es participe de todo este show”.