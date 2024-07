Natalia y Kevyn del ‘Desafío’ se dieron apasionado beso. Pasaron la noche en el Cubo

Aunque Kevyn, líder de Alpha, ingresó al Desafío 2024 con pareja, a lo largo del concurso de Caracol Televisión ha demostrado un gusto por Natalia, su compañera de equipo, una modelo fitness y creadora de contenido para adultos, con quien ha coqueteado de manera directa, dividiendo las opiniones en redes sociales.

Natalia ha afirmado que ella es soltera y no tiene ningún problema en sostener un romance con Kevyn; sin embargo, él había estado poniendo límites por su pareja. No obstante, cada día el interés entre ellos fue aumentando, al punto que ya se dieron un beso.

Kevyn y Natalia. Fotografía por: Caracol Televisión

Así fue el beso de Natalia y Kevyn en el ‘Desafío’

Aunque los deportistas habían intentado besarse en varias oportunidades, no lo habían hecho de manera oficial, tal como ocurrió en el reciente capítulo del concurso de Caracol Televisión.

Para celebrar que los participantes que estaban hacían parte de los 16 mejores de esta temporada, la presentadora María Fernanda Aristizábal les realizó una fiesta. En un momento, sacó las llaves del Cubo y les dijo que, por medio de un juego, definirían qué pareja iría y pasaría la noche allí.

Los participantes eligieron quiénes competirían por ese premio. Cada pareja debía darse un beso y el mejor se ganaría las llaves del Cubo. Entre Dickson y Hércules, Santi y Glock y Kevyn y Natalia, ganaron estos últimos, quienes, emocionados, celebraron la noticia.

Los integrantes de los equipos no dudaron en reaccionar al beso de los integrantes de Alpha: “¿Kevyn no está casado, o que vive con la nena o tiene una pareja? Llegó y dijo disque ‘cagado el dedo, cagada la mano’. Al hombre le hacía falta el cariño de una mujer”, dijo Alejo, de Omega.

Por su parte, Dickson, de Alpha, también se refirió: “él al principio no quería comprometerse mucho con Naty, porque el man cien por ciento bien en su relación no está, porque si estuviese bien uno no busca otra cosa afuera. Ya había un quiebre en esa relación”.

En redes sociales, los internautas también reaccionaron a la escena: “Natalia nos demostró que la que persevera, alcanza”, “qué descaro, Natalia justificando los cachos de Kevyn hacia la esposa”, “sabe que está haciendo algo malo y por eso trata de justificar las acciones”, “ese Kevyn es de lo más bajo”, “pero este Kevyn hablando de la mujer y después queriéndose acostar con la otra”.

Kevyn y Natalia pasaron la noche en el Cubo

Luego del apasionado beso, los participantes se fueron al Cubo, donde hablaron sobre sus sentimientos. “Voy a aprender a aceptar que tomé una decisión, no era el plan y lo que venga con eso. La oportunidad, la vida la puso así. Yo no creo que se vuelva a repetir”, dijo Kevyn.

Durante su estadía allí, no dudaron en tener muestras de amor en el jacuzzi y en la cama.