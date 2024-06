Natalia del ‘Desafío XX’ reveló qué piensa su mamá de sus sensuales bailes

Esta temporada del Desafío 2024 ha despertado todo tipo de emociones, no solo por el desempeño físico de los concursantes, quienes se preparan para la fusión, sino también por los problemas de convivencia que han tenido, ocasionados en algunos casos por la comida, los servicios, entre otros.

alpha

En el reciente capítulo del Desafío XX, Alpha ganó el ‘Desafío de Sentencia y Servicios’, que fue el último con los tres equipos, pues se viene la fusión. Gracias a eso, Natalia, obtuvo el beneficio de ver sus redes sociales y mostrárselas a sus compañeros.

Esto piensa la mamá de Natalia del ‘Desafío XX’ de sus sensuales bailes

En su perfil de Instagram tiene 361 mil seguidores y allí se destacan fotos y videos de sus sensuales bailes. Recordemos que hace un tiempo reveló que hace contenido para adultos.

La modelo dejó ver cómo luce en lencería, cuyas prendas resaltan sus curvas. Kevyn, su compañero de equipo, y con quien ha sido vinculada sentimentalmente, le preguntó sobre la opinión de su familia al respecto. Sobre eso, respondió: “yo toda mi vida he sido así. Antes de bailar twerk yo me tomaba una foto así en vestido de baño. Incluso mi mamá es la que muchas veces me graba”, dijo, asegurando también que su familia nunca ha tenido ningún problema por su trabajo, sino que, por el contrario, la han apoyado siempre en cada uno de sus proyectos.

Luego, agregó que su mamá ha sido quien la ha impulsado a salir adelante en sus proyectos: “me dijo, ‘Nata, es tu vida y tú hace mucho tiempo eres una mujer independiente. Me gusta que bailes, que estés empoderada’. Mucha gente cree que el twerk es solo tener una cola grande y no es así. Llevo diez años entrenando, yo por qué no voy a mostrar mi cuerpo”.

La participante ha sido fuertemente criticada en redes. Muchos internautas le escriben malos comentarios en sus publicaciones. “Es lo único que tiene para ofrecer, re básica, vacía”, “deberías de respetarte un poquito antes de que sea tarde, después nadie te va a valorar”, “niña controla ese fuego que te consume”, “Por tener buen cuerpo cree que es buena persona, y lo peor buena competidora”, “Estudia... eso también ayuda”, “cada día me doy cuenta con su actuar y estar desnudándose todo el tiempo de que a esta mujer la sacaron fue de un burdel para el Desafío”.