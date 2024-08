Natalia, del ‘Desafío’, arremetió contra la novia de Kevyn: “No le gusta nada”

El capítulo 84 del Desafío XX estuvo lleno de sorpresas, las cuales llegaron de la mano de las visitas familiares que recibieron algunos participantes, entre ellos Natalia Rincón, quien aprovechó para contarle a su mamá la historia del romance con Kevyn Rúa.

¿Qué piensa Natalia, del ‘Desafío’, sobre la novia de Kevyn?

En medio de la charla que sostuvo con su mamá, la bailarina y entrenadora personal aseguró que los primeros acercamientos con su excompañero surgieron por los coqueteos de él, así como por el hecho de haber compartido en el mismo equipo y la misma casa.

Sin embargo, cuando su familiar le preguntó qué pensaba sobre Derly Hurtado, novia que Kevyn tiene fuera del Desafío XX, Natalia no se guardó nada y arremetió contra la mujer, pues considera que no es la pareja ideal para el boyacense.

“Ellos tiene una relación muy rota y él está con ella como por agradecimiento. Kevyn es un hombre con muchos sueño y metas. Por eso yo le decía a él que necesitaba a su lado a una mujer que sueñe igual que él, o más, porque de lo contrario no va a crecer”, aseveró la bogotana.

“A la novia no le gusta nada, ni que lo miren ¡Es súper celosa a morir! Mientras Kevyn es todo lo contrario. Es un hombre coqueto, que te hace reír y por eso todas las chicas lo quieren. Si él sigue con la mujer no va a crecer, mamá. Un hombre con tantos sueños, con una mujer que no lo deja... (...) Él ya me dijo que iba a acabar con eso”, agregó Natalia.