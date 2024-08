Natalia del ‘Desafío’ arremetió contra Kevyn: “le hice fue un favor”. ¿Terminaron?

En el más reciente capítulo del Desafío XX, Carlos el Pibe Valderrama y el Tino Asprilla llegaron a la Ciudadela para apoyar a los participantes que quedan. Aprovechando su estadía en las casas, han aprovechado para hablar un poco no solo de sus experiencias en el reality de Caracol Televisión, sino también de algunos temas personales.

Te puede interesar: Beba de ‘Desafío XX’ se casó. Así fue su boda con su novio, 12 años mayor

¿Natalia terminó con Kevyn del ‘Desafío XX’?

La relación de Natalia y Kevyn ha generado polémica, no solo dentro del programa de competencia, sino también en redes sociales, ya que los participantes iniciaron su romance sin tener en cuenta que Kevyn tenía novia.

Aunque ambos se mostraron muy entusiasmados con la relación, todo parece indicar que las cosas se complicaron entre ellos luego del corto regreso a casa que tuvieron.

Kevyn y Natalia, integrantes del equipo Alpha, generaron una enorme controversia en la fiesta luego de que decidieran besarse frente a todos. Fotografía por: Caracol Televisión

Al volver nuevamente a la Ciudadela, Natalia llegó con otro pensamiento. Mientras dialogaba con el Tino, reveló que ya no sostiene una relación con Kevyn. Además, definió lo que ocurrió entre ellos como un ‘desliz’.

De igual manera, se refirió a él acusándolo de haberle tendido una trampa. “Fue ‘deslizote’. Él tenía una pareja afuera, yo sabía. Él vendió su pareja como lo peor, que estaban súper mal, la misma historia de todos los hombres y yo caí en esa trampa. Si hubiera tenido la oportunidad de hablar con ella (la novia de Kevyn) lo haría, le hice fue un favor”, dijo.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

En redes sociales los internautas han dejado múltiples opiniones sobre las palabras de la bailarina de tuerking. “Ahora Natalia se las da de víctima cuando ella era la que andaba detrás de Kevyn”, “se le acabó el romance.Botón para el que sabía que se quedaría sin el pan y sin el queso”, “y al final Kevyn se quedó sin la novia y sin Natalia, amo los fínales felices”, “Natalia era la que andaba tras el Kevyn sabiendo que tenía mujer y ahora se hace la víctima”, “Natalia hablando mal de Kevyn y Kevyn hablando bien de ella. Eso pasa cuando cambias oro por bronce”, “Natalia no desvalore la mujer tenga dignidad todos vimos tus actitudes”.

Se desconoce qué ocurrió entre ellos, pero Kevyn también habló con El Pibe y le dijo: “Esto es otro mundo, fuimos hablando y la verdad es que hasta el momento no ha fluido nada. Ella ha sido bien conmigo. No voy a decir que me arrepiento, pero no me siento orgulloso de lo que hice, no se debieron dar las cosas así. No he tenido la oportunidad de hablar con mi expareja, yo a ella la quiero muchísimo, pero en este momento prefiero que se quede por allá (Estados Unidos). Hice algo que no estuvo bien, esa mujer es un amor y me duele tanto haberle causado tanto daño, le voy a pedir perdón porque se lo merece”.