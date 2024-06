Natalia besó a Kevyn por primera vez en el ‘Desafío’ y así reaccionó él

Aunque el Desafío XX es un reality de competencia, esta temporada ha generado todo tipo de comentarios, pues más allá del desempeño físico, algunos participantes se han caracterizado por su cercanía, como Natalia y Kevyn, integrantes de Alpha, quienes han demostrado tener una atracción física.

Los integrantes de Alpha han estado en el ojo del huracán por los constantes coqueteos en el ‘Desafío 2024’, pese a que Kevyn tiene novia. Fotografía por: Caracol Televisión

La pareja ha sido criticada porque, aunque la entrenadora fitness y creadora de contenido para adultos está soltera, Kevyn no. Al comienzo de la competencia dejó en claro que tenía novia; sin embargo, con el paso de los días, su gusto por Natalia ha sido evidente. De hecho, esta semana dejó abierta la posibilidad de tener algo con ella, pero aclaró que, cuando saliera del programa, debía arreglar algunas cosas con su actual pareja.

Beso de Kevyn y Natalia en el ‘Desafío’

Varias veces, Natalia ha sido directa con él, pese a que no han podido tener una relación; sin embargo, algunos de sus compañeros los han animado que inicien un romance, mientras que otros, le piden a Kevyn que primero defina su situación con su novia.

Esta semana, Dickson “presionó” a sus dos compañeros para que se dieran un beso, mientras se alistaban para una prueba. “El beso más esperado de la televisión colombiana, para ver si hay química, si fluye la vuelta o no”, les dijo, a lo que él le respondió: “yo no abrazo cinturas”.

Dickson insistía en que quería ver un beso de los dos, por lo que agregó: “entonces el cuello. ¿Entonces cómo son sus besos?”, le dijo.

Natalia, enseguida, tomó del brazo a Kevyn, lo haló hacia ella y le dijo: “un besito acá”. En las imágenes se observa que, aparentemente, le dio un beso en el cuello del deportista.

Natalia se quejó del trato de Kevyn

Hace unos días, Natalia habló con Mapi, su compañera de equipo, y le expresó que se siente inconforme con el trato que está recibiendo de parte de Kevyn. “Yo soy muy paciente Mapi, pero también muy directa. Actúa de una manera en unos momentos y otra en otros momentos y yo no, o sea, yo me considero mucha mujer como para que me tenga en esa posición. Entonces hay veces como que abraza a Mapi, abraza a Dickson y conmigo es (indiferente)… y yo digo por qué actúas así, parece un trato diferencial, o sea yo no te estoy pidiendo que me des un beso en la boca, pero trátame normal, igual”, dijo.

Por su parte, Dickson habló por aparte con Kevyn, y le hizo ver que lo que ocurrió con su compañera no estuvo bien, porque su novia se enteraría de todo. “Ya viene el historial que pasó algo. Ella, tu esposa, no va a creer que no pasó nada, ella va a sufrir mucho. Eso no está bien ante los ojos de Dios, por eso tú tienes que salir a hablar con ella. Le va a doler un montón, pero es mejor que llore, un ejemplo, una semanita, 15 días o por mucho 20, hasta que ese sufrimiento o tristeza sea prolongada. ¿Ustedes veían peleando?”, le dijo, a lo que él le respondió: “pues habíamos tenido complicaciones”.