Murió Evaristo Rendón de ‘Rigo’: así reaccionaron las redes al trágico final

La novela de Rigo, de RCN, que relata la vida personal y profesional del ciclista profesional Rigoberto Urán, está a punto de llegar a su final. La trama ha estado llena de sorpresas, emociones y momentos importantes que marcaron la vida del antioqueño, nacido en Urrao.

Actores de 'Rigo', de RCN. Fotografía por: RCN Televisión

La bioserie se convirtió en una de las preferidas de los colombianos. Algunos de los personajes se ganaron el corazón de los televidentes, entre ellos, su protagonista, su esposa Michelle Durango, don Rigoberto Urán, padre del ciclista, Aracely Urán, progenitora de Rigo, entre otros.

¿Quién era Evaristo Rendón?

Uno de los personajes más comentados y odiados de la serie fue Evaristo Rendón, interpretado por el actor Julián Arango, quien se caracterizó por ser la piedra de tropiezo de la familia Urán, pues, según la novela, quiso quedarse con todas sus propiedades y siempre les hizo la vida imposible.

En la vida real sí existió ese personaje, pero de acuerdo con la familia del ciclista, no era tan malo como se muestra en la telenovela. Se sabe que, en algunas ocasiones, no les cobró intereses de varios meses porque sabía que no tenían cómo pagar.

Así fue la muerte de Evaristo Rendón

En el capítulo del pasado 3 de abril, se mostró la inesperada llegada de Helena Rendón, la hija mayor de Evaristo, y de la cual no se sabía que existía. Rendón había sido condenado a 10 años de prisión, luego de ser descubierto realizando actos ilegales contra la familia Urán. Por ese motivo, le fueron arrebatados todos sus bienes.

Su hija, quien demostró no ser igual a su padre y a su hermano Carmelo, hizo justicia y demostró, en su facultad de abogada, que, en efecto, las propiedades de su padre habían sido obtenidas ilegalmente, por esa razón, las entregó a las viudas desamparadas y a fundaciones de beneficencia.

Cuando Evaristo se dio cuenta que lo perdió todo, empezó a sentirse mal dentro de la cárcel, sufriendo un paro cardíaco que le quitó automáticamente la vida.

Tras su muerte, Helena rompió todas las letras de las personas que le debía dinero a su padre, entre ellas, la familia Urán, quien tenía hipotecada la casa.

Reacciones a la muerte de Evaristo Rendón

En redes sociales se ha comentado mucho sobre la sorpresiva muerte de Evaristo y, sobre todo, sobre el impecable papel de Julián Arango, quien le dio vida a ese personaje.

“Excelente actor, me encanta que las novelas aún tengan un poco de comedia, suspenso y sobre todo volver a sentarnos como familia a verlas”, “mi querido actor Julián gracias por ser ese gran villano y lo hiciste perfecto como siempre”, “qué personaje, logró que lo odiáramos y lo amáramos a la misma vez. Don Evaristo sin usted la serie no hubiese sido igual”, “n señor actor, soy de las generaciones privilegiadas de conocer tu trayectoria. Por mil personajes más. Mi admiración total”.

Robinson Díaz iba a interpretar a Evaristo Rendón, ¿qué pasó?

En una reciente entrevista, el actor Robinson Díaz, quien le dio vida a don Rigoberto Urán, padre del ciclista, reveló que, en un comienzo, él fue convocado para interpretar a Evaristo Rendón.

En una entrevista con La Fm, Díaz contó: “Me llamaron para ser Evaristo, pero yo le dije que era muy largo porque tengo compromisos con teatro. Cuando me dijeron que hay otro, se llama ‘Don Rigo’ y es el papá, pero solo son 8 capítulos. Yo pedí que me mostraran, me puse a leer y dije ‘no, papá, es ese el personaje que me interesa en este momento de mi vida’”.