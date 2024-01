Mike Bahía también estará en ‘La Voz Kids’ ¿Competirá contra Greeicy Rendón?

La Voz Kids estrenará una nueva temporada el próximo 9 de enero y son varios los datos que se conocen sobre esta entrega. Por ejemplo, el canal Caracol informó que la baraja de entrenadores estará conformada por Greeicy Rendón, Andrés Cepeda y Alex Syntek; y en horas recientes se confirmó que Mike Bahía regresará al programa del que fue participante.

Mike Bahía y Greeicy Rendón compartirán juntos por primera vez en televisión. Sin embargo, ambos ya tienen experiencia en este formato, pues la cantante estuvo en 'La Voz España' y su pareja en 'La Voz Perú' Fotografía por: Instagram: @greeicy

¿Mike Bahía competirá contra Greeicy Rendón en ‘La Voz Kids’?

De acuerdo con lo que pudo confirmar Pulzo, el cantante caleño estará en el concurso musical de Caracol Televisión para acompañar a su pareja, pues será asesor de su equipo.

“No podemos dejar pasar que Greeicy esté como entrenadora y que su asesor sea Mike Bahía, que también es un caso de éxito, que salió de ‘La voz’, de nuestras manos, y que ahora verlo como una estrella también nos llena el corazón y nos da alegría verlos juntos y que puedan contarle a los niños y a la gente que sí se puede. Ellos son un ejemplo”, comentó Shela Aguilar, gerente de programas de talento del canal.

¿Cuándo estuvo Mike Bahía en ‘La Voz’?

El artista de 37 años se dio a conocer entre el público colombiano en 2013, cuando se inscribió y presentó en las audiciones a ciegas de la segunda temporada de La Voz Colombia.

“Esta oportunidad va a definir si Michael es un cantante, un soñador o un administrador”, dijo en aquel momento, antes de subirse al escenario.

Su presentación cautivó a muchas personas, entre estas Fanny Lu, quien tocó el botón rojo para girar su silla y darle la bienvenida a su equipo.

“‘La Voz’ apareció en un momento de incertidumbre en mi vida, en donde sentía que la plata no me trasnochaba sino que era la música lo que me quitaba el sueño. Quería hacer algo que me llenara y por eso me puse un plazo de 5 años. Allí fue donde todo ocurrió”, recordó en una entrevista con Se dice de mí.

Sin embargo, Mike Bahía quedo eliminado del programa en las primeras fases y le encargada de darle la mala noticia en ese momento fue la presentadora Linda Palma. A pesar de eso, siempre ha considerado a este como el primer gran empujón de su exitosa carrera musical, pues al poco tiempo lanzó su éxito Buscándote.

“Vine a cantar con el corazón y por eso le doy las gracias a Colombia a este programa”, fue su despedida en aquella ocasión.