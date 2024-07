Miguel Varoni reveló de dónde surgió la palabra ‘mompirry’ de ‘Pedro el escamoso’

La segunda temporada de Pedro el escamoso ha cautivado a los televidentes y fanáticos de la historia de Pedro Coral Tavera. Miguel Varoni, el protagonista, volvió a la televisión “más escamoso que nunca”.

Luego de volver del extranjero después de 20 años, Pedro Coral se reencuentra con su hijo, quien es un exitoso empresario y a quien, al comienzo, le cuesta reconocer que él es su papá.

Te puede interesar: La razón por la que Javier Gómez, César Luis, no aparece en ‘Pedro el escamoso 2′

¿De dónde surgieron las palabras ‘Mompirry’ y ‘Másimo’?

La particular forma de ser del protagonista ha generado todo tipo de reacciones, tanto dentro de la historia de la telenovela, como en los televidentes y usuarios de redes sociales.

Miguel Varoni en Pedro, el escamoso con su personaje de Pedro Coral Tavera. Fotografía por: Cortesía Caracol Tv

El vocabulario de Pedro Coral ha causado risas. Sus coloquiales términos han sido, incluso, implementados en la jerga de muchos fanáticos.

En una reciente entrevista con el portal Kienyke, Varoni ha revelado el curioso proceso creativo detrás de estas expresiones que se han convertido en un verdadero fenómeno cultural. Según el actor, ‘mompirri’ no fue producto de una investigación lingüística profunda, sino más bien de la espontaneidad y la improvisación que caracterizaron la grabación de la telenovela.

“La trajo ‘Juancho’ Arango, él siempre decía así, ‘mompirri’ y’ másimo’, y cuando estábamos grabando la primera, una escena en un centro comercial de Niza, estaba dirigiendo (Juan Carlos) Villamizar, y le dije si podíamos decirnos así, me dijo: ‘no, hágale’ y ahí arrancamos”, contó.

Los usuarios de internet han comentado al respecto: “Pero es que másimo, másivo, level of level”, “me encanté la segunda parte felicitaciones excelente el equipo de actores”, “los caminos del arte son llenos de misterio y están cargados de vida. Eres único, Miguel”, “eres lo másimo.

A pesar de sus humildes orígenes, “mompirri” logró trascender la pantalla y convertirse en parte del vocabulario cotidiano de millones de colombianos. La palabra, que originalmente hacía referencia a un amigo cercano o un compinche, se ha convertido en un sinónimo de camaradería y lealtad.

Sin duda, la palabra ¿mompirri’, que nació de la improvisación y la creatividad de un grupo de actores, se ha convertido en un símbolo de la cultura popular colombiana.

¿De dónde sale el ‘look’ de Pedro Coral?

A través de sus redes sociales, el actor reveló que su esposa Catherine Siachoque influyó mucho en el look de su personaje.

“Todo mundo sabe que las botas en la vida real son mías. Cuando grabamos la última escena hace 23 años, me las regresaron, pero yo me fui a vivir a Miami y no supe dónde quedaron. A mí se me perdieron, no sabía en donde estaban, no tenía ni idea de ellas. Apenas confirmamos todo lo de este bonito regreso Catherine se me aparece de la nada con las botas en la mano y me volvió el alma al cuerpo, no lo podía creer. Tocó pulirlas, moldearlas porque habían perdido la forma y no había manera de usarlas por lo duras, las refaccionamos y con cremita se suavizaron. Finalmente logramos que Pedro usara las mismas botas de hace 23 años, que son las mismas mías”, relató.