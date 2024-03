Melfi se sinceró sobre rumor de escándalo sexual con otro hombre. Acabó en demanda

El nombre de Miguel Melfi es conocido en nuestro país no solo por su participación en ‘La casa de los famosos’, sino por sostener un fugaz romance con Nataly Umaña, situación que desencadenó la separación de la actriz con el actor Alejandro Estrada.

En el reciente capítulo del reality show, en la sección ‘La línea de la vida’, el panameño abrió su corazón y contó detalles desconocidos de su vida.

El oscuro pasado de Miguel Melfi

Hace unos años, durante su participación en el reality ecuatoriano ‘El poder del amor’, el cantante ganó popularidad al salir victorioso del juego, sin embargo, esto se vio opacado por una mala experiencia que marcó su vida.

En un programa de entretenimiento en Ecuador, se rumoró que Miguel Melfi estaba saliendo con un presentador de ese país y presuntamente, existía un video en el que aparecían sosteniendo relaciones sexuales.

Sin embargo, el panameño defendió su reputación y demandó al presentador Mauricio Altamirano, quien fue el encargado de difundir la falsa acusación. El hombre fue sentenciado a 15 días de cárcel por difamación y recibió una multa de 12 mil dólares.

Frente a la presión que tuvo que soportar Melfi. finalmente decidió irse de Ecuador a su natal Panamá. “Yo abandoné el país, después de demandar porque sentía que la carga era muy fuerte. Creo que no estaba preparado para recibir tantas cosas y comentarios en ese momento. Me afectaron y me deje llevar también por lo que pensaba la gente”, dijo. Aquí sus declaraciones.

