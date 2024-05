Melfi, Pantera y Alfredo hicieron curioso ritual en LCDLF: “desleales”

Esta semana, la dinámica del exilio en La casa de los famosos dio mucho de qué hablar. Mientras que el equipo de ‘Papillentes’ intercambió varias veces, pues resolvieron los juegos puestos por el ‘Jefe’, Martha Isabel Bolaños y Julián Trujillo permanecieron allí siempre; su teoría era que así resolvieran alguna actividad los iban a volver a nominar.

Antes que el ‘Jefe’ anunciara que el exilio terminara y definiera a los nominados oficiales de esta semana que se enfrentarán mañana en la eliminación, Alfredo Redes fue la última persona en lograr salir de allí por lo que nominó a Karen Sevillano.

¿Qué ritual hicieron Melfi, Pantera y Alfredo Redes?

Los tres hombres del Team Papillente se reunieron en el cuarto de la convencional casa y, a manera de broma, hicieron un ritual para no volver a estar nominados.

Para dicha práctica, tomaron algunos zapatos de los compañeros que estaban en el exilio y en el centro encendieron una vela. Alfredo fue quien lideró ese cómico momento:

“Ornella, Julián, que no ganen ni una prueba porque o si no nos mandan para el cuarto del exilio y aquí no queremos... Vamos chicos, vamos a limpiarte, esto lo aprendí de Martha”, dijo el creador de contenido.

Enseguida, le pidió a sus compañeros que repitieran junto a él mientras tenían sus ojos cerrados y abrían sus brazos: “fuera cuarto del exilio, sí la libertad, no al exilio. Declaramos fuera cuarto del exilio, ya nos encontramos en la casa de los famosos y aquí nos quedamos”.

Reacciones al ritual de Melfi, Pantera y Alfredo

En redes sociales, los internautas no dudaron en comentar la práctica que hicieron los concursantes; alguno lo tomaron de buena manera, mientras que otros los criticaron.

“Partida de gamines”, “que salgan los gamines, amén”, “fuera Alfredo y Pantera”, “los valores y el respeto de Julián y Martha total admiración”, “qué gamines que son y después hablan de Martha estos hombres y esa venenosa fuera, apoyo a Martha y a Julián”, “payaso, que falta de respeto con las creencias de los demás”, “no me parece correcto que obliguen a los participantes a hacer parte de algo que no quieren. Cómo los van a obligar a hacer parte del espiritismo”, “la locura se apoderó de ellos”, “esos desleales no les importo nominar a Karen y Segura”.

Nominados de ‘La casa de los famosos’

Anoche, el ‘Jefe’ les anunció que la dinámica del exilio había terminado, lo que quiere decir que, automáticamente, Sebastián González, Melfi, Pantera y Alfredo, entraron al Top 8, mientras que Karen Sevillano, La Segura, Ornella, Martha Isabel Bolaños y Julián Trujillo, entraron a la placa oficial de nominados. Hoy en la prueba de salvación uno de ellos podrá evitar ir mañana a eliminación.