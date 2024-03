Melfi le coquetea a Martha Isabel Bolaños en La casa de los famosos. “Arrasando”

La polémica relación entre Nataly Umaña y Miguel Melfi llegó a su fin, luego de la visita a la casa de Anasiris Vásquez, mamá del panameño, quien lo aconsejó y lo hizo reflexionar sobre su amorío con la actriz.

“Yo sé que es difícil pero tú tienes que discernir entre lo real y lo irreal. Eso es irreal, eso no es verdad. Hay una vida afuera que te espera, hay gente que te ama afuera, eso sí es real. Tienes que discernir entre lo bueno y lo malo, lo que está pasando no es bueno”, expresó.

Y, aunque en los últimos días, los famosos han vivido apasionados momentos, el panameño le pidió a Nataly que fueran solo amigos. “Te quería decir que sigamos llevándonos bien, sin ningún tipo de comportamientos. Me parece bien así”.

No obstante, la actriz no tomó de muy buena manera su reacción y se sintió disgustada, así lo hizo saber en el ‘Confesionario’. “A mí no me termina nadie, la que termina las relaciones, aquí soy yo”.

“Me gustó, sí, caigo en el romanticismo, en el jueguito. Llega la visita de la mamá, él le pone un stop y decide cortar. Cuando Nataly recibe la visita de Alejandro, ella toma una decisión y decide continuar sin hacerle daño a nadie. Pero cuando a él lo visita la mamá y le dice que su país no lo está apoyando, él sí decide cortar”, expresó.

Miguel Melfi le coquetea a Martha Isabel Bolaños

Tal parece, que el artista ya pasó la página con la ibaguereña y estaría en busca de un nuevo amor en ‘La casa de los famosos’. En el reciente capítulo, Miguel se encontraba en la sala junto a Sebastián y al ver a Martha agacharse, donde se le veía parte de sus nalgas, pronunció su nombre e hizo una expresión coqueta de aprobación. Aquí el video del momento.

Karen Sevillano y La Segura enfrentan a Melfi

Las creadoras de contenido Karen Sevillano y Natalia Segura se percataron de lo sucedido e inmediatamente confrontaron a Miguel.

“¿Qué es lo que te pasa a ti con Martha? Estás ojiloco. Voy yo a la cocina y la tipa haciendo las crispetas y mi tipito (Melfi) en la barra, dando ojo verde”, y aunque Melfi negó la situación y aseguró que solo la veía como una amiga, las influenciadoras afirmaron que la actriz, de 50 años, también podría estar interesada en el hombre de 27 años.

“Cuando Melfi se puso su pantaloncito mostroncito, la Martha se desconcentró cuando el pasó para el baño anoche yo te vi, es que yo te vi y quedé tiesa”, dijo La Segura. Aquí el video.

