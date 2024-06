Melfi celoso con Ornella por su cercanía con Miguel Bueno en LCDLF: “él me gusta”

En la última semana de La casa de los famosos, los seis semifinalistas (Karen Sevillano, Miguel Melfi, Alfredo Redes, Julián Trujillo y Sebastián González), le dieron la bienvenida a sus jefes de campaña, quienes les ayudarán a que el público vote por ellos para llegar a la final y luchar por el millonario premios.

Te puede interesar: Martha Isabel Bolaños quedó aterrada al ver el video de Alfredo pateando su ropa

La casa de los famosos. Fotografía por: Instagram

Juan David Zapata, Ornella, Miguel Bueno, Mafe Walker y Camilo Pulgarín, reingresaron a la casa y estarán esta semana acompañando a los participantes. Recordemos que, hace varias semanas, se habló de un aparente gusto entre el hermano de Pipe Bueno y Ornella. De hecho, varios televidentes e internautas les auguraron una relación sentimental, pero hasta el momento, no ha sido una realidad.

¿A Melfi no le gustó la cercanía de Ornella con Miguel Bueno?

Tras la primera salida de Miguel Bueno de La casa de los famosos hace unas semanas, Melfi se comenzó a mostrar muy cercano a la ‘Barbie costeña’. Incluso, sus mismos compañeros y usuarios en redes insinuaron que la creadora de contenido le gustaba al panameño.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Con el reingreso de ella y de Miguel, la actitud de Melfi ha sido muy comentada. Al parecer, el artista se puso celoso, sobre todo porque ella durmió con el hermano de Pipe Bueno.

En una charla con Camilo y Karen Sevillano, Ornella les dijo que a Miguel le dieron celos con Melfi: “yo le dije: ‘Melfi, acomódame el zapato’, y Miguel me miró mal”. Enseguida, la caleña le dijo: “no le gustó”.

La creadora de contenido reveló que se puso feliz de ver la actitud que tuvo Bueno con ella, pues considera que “está marcando territorio”.

Sin embargo, parece ser que a Melfi también le estarían dando celos con Miguel, y no le estaría gustando el acercamiento que ha tenido el cantante con la barranquillera.

Ornella confiesa su gusto por Miguel Bueno

En otra conversación que tuvieron las dos creadoras de contenido, Ornella reveló que sí siente atracción por Bueno. “Hace rato yo no estaba en eso con un hombre, yo no sé cómo actuar. Él a mí me gusta”.

En redes sociales los internautas han comentado al respecto: “lindos es una pareja hermosa”, “amo esa pareja”, “son bellos, se ven tiernos”, “Miguel Bueno está feliz”, “que se vuelvan novios”, “Melfi está celosito”.

Vea también: A exparticipante de ‘La casa de los famosos’ se le explotó un implante de seno

Muchos internautas esperan que Miguel y Ornella inicien un romance, teniendo en cuenta que los dos están solteros y se han expresado varias veces su interés.