“Mediocre”, le dijo juez de MasterChef a Paola Rey. Las redes estallan: “atrevida”

El más reciente capítulo de MasterChef Celebrity ha generado una ola de comentarios en redes sociales, luego del ‘Reto creativo’ al que se enfrentaron los participantes.

Te puede interesar: Accidente en ‘MasterChef’. Dominica Duque sufrió fuerte quemadura por un descuido

¿Qué pasó con Paola Rey y la chef Adria Marina?

En esta oportunidad, los famosos tenían que destapar una galleta de la fortuna para descubrir las indicaciones del reto. A la actriz Paola Rey le salió una desventaja: tenía cinco minutos menos que sus compañeros para realizar el plato y presentárselo a los jurados Nicolás de Zubiría, Jorge Rausch y Adria Marina.

Debido al poco tiempo que tenía, la actriz de Las muñecas de la mafia y La mujer en el espejo, optó por hacer un plato sencillo, que no requiriera tanto esfuerzo. Su preparación la tituló ‘Sol naciente’ y consistió en una ensalada de salmón.

Cuando la chef Adria Marina visitó su estación, notó que la actriz tenía varios errores, por lo que le sugirió volver a empezar. Eso le complicó mucho más las cosas a Paola, pues ya no tenía tanto tiempo.

Como es habitual, en algunos casos, los jurados llaman al atril a los participantes que no les fue tan bien. Cuando Rey pasó, su plato fue duramente criticado. “La salsa está rica, la sazón está rica, pero no dan ganas de comérselo”, le dijo Jorge Rausch. Por su parte, el chef Nicolás de Zubiría coincidió en que “no se ve rico para nada”.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

No obstante, el comentario que más polémica generó fue el que le hizo la mexicana Adria Marina, quien la tildó de mediocre. “Paola a mí lo que me pasa contigo es que creo te la juegas muy segura, creo que debes dejar de caer en la mediocridad, tú no eres una mujer para hacer cosas mediocres, tienes que estirarte, no caigas en la mediocridad, no eres ese tipo de mujer”.

Críticas a Adria Marina por comentario a Paola Rey

Las redes sociales estallaron con las palabras de la chef, a quien tildaron de cruel y atrevida, pues algunos internautas consideraron que no eran las palabras indicadas para decirle a la actriz que su plato no fue el mejor.

“Es una atrevida esa Chef. Cris cómo haces de falta”, “esa chef se me acaba de salir. Pasadisima mi reina”, “la crítica de la chef mexicana, fue cruel. Creo que no era la palabra para dirigirse ni al plato ni a la actriz”, “no era la forma de decirlo, hay que ser más cuidadoso con las palabras que se usan y más cuando son para alguien que está aprendiendo”, “qué grosera y poco profesional esa chef con ese comentario”, “fuerte esas palabras, para mí Paola no es mediocre me pareció injusto de los chefs como la trataron”.