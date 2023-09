“Me volé el dedo”: Carolina Acevedo sufrió accidente en ‘MasterChef Celebrity’

El capítulo 109 de MasterChef Celebrity Colombia tuvo como protagonista a Carolina Acevedo, quien sufrió un accidente en la cocina, cuando desarrollaba su receta para el reto del día.

De acuerdo con lo expuesto en las imágenes, todo ocurrió cuando la actriz se encontraba usando una licuadora de mano para realizar una mezcla. Sin embargo, de manera inesperada el aparato tomó uno de sus dedos y la concursante, de un grito, puso en alarma a toda la cocina.

“¡Me volé un dedo!”, dijo Carolina Acevedo, tras lo cual sus compañeros de MasterChef Celebrity voltearon a mirarla sorprendidos.

Te puede interesar: ¿Quién es el papá de Francisca Estévez? Esto reveló su mamá, la actriz Bibiana Navas

Carolina Acevedo prendió las alarmas en ‘MasterChef’ Fotografía por: Captura de pantalla

¿Qué pasó con Carolina Acevedo en ‘MasterChef Celebrity’?

La presentadora Claudia Bahamón fue una de las primeras en pronunciarse y lo hizo para pedirle a la concursante que mantuviera la calma, pues mayor fue el susto cuando vio la herida: “Es muy profunda”.

Fue entonces cuando el equipo médico del programa entró al set de grabación para atender la emergencia. Sin embargo, ella no se retiró de la competencia y prefirió continuar con el desafío.

Puedes leer también: Querida periodista se despidió de Noticias Caracol: “Llegó el momento de irme”

Seguidores de Carolina Acevedo no tardaron en enviarle mensajes de apoyo a través de redes sociales, aun cuando este hecho tuvo lugar hace varios meses, cuando se grabó MasterChef Celebrity Colombia.

“Espero que no la hayas pasado tan mal como se ve”, “pobre de ti, realmente se ve que fue una cortada tremenda”, “ojalá te hayas recuperado satisfactoriamente y que no haya habido mayor problema” y “esto no será impedimento para que llegues a la final”, fueron algunos de los comentarios que recibió.

Un resumen sobre la participación de Carolina Acevedo en ‘MasterChef’

La reconocida actriz colombiana es una de las participantes más sobresalientes del reality de cocina y ha demostrado su talento, creatividad y pasión por la gastronomía en cada uno de los retos.

Este buen desempeño ha logrado sorprender a los jurados Christopher Carpentier, Nicolás de Zubiría y Jorge Rausch, quienes le han hecho varios elogios y reconocimientos por su desempeño.

No todo ha sido fácil para Carolina Acevedo en Masterchef Celebrity, pues ha protagonizado varias polémicas con sus compañeros de competencia, especialmente con Daniela Tapia y Martha Isabel Bolaños. Las actrices han tenido varios roces y discusiones por temas relacionados con la cocina, la convivencia y la estrategia. A pesar de esto, Carolina Acevedo ha manifestado que respeta y admira a sus rivales, quienes admiten que tiene bastantes cualidades para ser la campeona de esta quinta temporada.