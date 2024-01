Mauricio Vélez regresó a la TV y reveló a qué se está dedicando actualmente

En el mes de diciembre, el presentador Mauricio Vélez sorprendió con su salida de los matutinos ‘Buen Día Colombia’ y ‘Mañana Express’, al parecer, no se le habría renovado el contrato por parte del canal RCN.

Por medio de sus redes sociales, el también actor se despidió con un emotivo mensaje: “¡Gracias RCN!, fueron unos años maravillosos”. Televidentes y seguidores en redes sociales lamentaron su partida del programa.

“Te vamos a extrañar mucho”, “Buena energía en su nuevo camino”, “Mauricio, extrañaré tu amor por la gente”, “eres excelente ser humano, una puerta se cierra y miles se abren”, “admiración total para ti”, fueron algunos de los mensajes por parte de los internautas.

¿A qué se dedica Mauricio Vélez actualmente?

En la reciente emisión del programa ‘Día a Día’, el bogotano reveló en una entrevista que sus planes para este año están enfocados en dedicarle más tiempo a las labores del campo.

“Estuve en Venezuela e hice un curso de herrería, me fue muy bien y ahora estoy dedicado tiempo completo a las labores del campo con el tema de los talones de caballos. Estoy en la parte agrícola, estoy dedicado a los animales, dicto cursos de herrería y estoy dando clases de una terapia diseñado con caballos por cuatro horas para que las personas convivan con ellos y se les quiten el miedo a estos animales”, aseguró.

Cuando se le cuestionó si regresaría al mundo de la televisión, aseguró que por el momento está enfocado en sus labores agrícolas, pero no descartó la idea de volver a la presentación o actuación, solamente si un proyecto es de su interés.

“Me encanta el mundo de la televisión y la presentación, pero a estas alturas no hago lo que me toque sino con lo que me gusta, tengo ese privilegio, pero eso sí, si hay algo de actuación o de presentación y me gusta, lo tomaré”, finalizó.

