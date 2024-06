‘MasterChef’: Juan Pablo Llano resultó disculpándose con Marcela Gallego ¿Qué pasó?

En el reciente episodio de MasterChef Celebrity Colombia, los actores Juan Pablo Llano y Marcela Gallego enfrentaron un desafío culinario que puso a prueba no solo sus habilidades en la cocina, sino también su capacidad de trabajar en equipo bajo condiciones inusuales.

Y es que, durante un reto en parejas, los participantes debieron que cocinar amarrados de espaldas, alternando turnos de 15 minutos cada uno. Además, tuvieron una serie de dificultades adicionales, como la necesidad de coordinar movimientos y comunicarse sin poder verse.

Juan Pablo Llano y Marcela Gallego en ‘MasterChef’ Fotografía por: Canal RCN

¿Qué pasó entre Juan Pablo Llano y Marcela Gallego de ‘MasterChef’?

A pesar de los esfuerzos, la pareja no pudo superar las expectativas del jurado. Este giro en el formato del programa añadió un elemento de drama y tensión, ya que sus errores terminaron costándoles caro a los concursantes.

Ambos presentaron un plato llamado ‘pollo rustico y punk a mis espaldas’, cuyo nombre fue más llamativo que su sabor, según la opinión entregada por Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Adria Marina, jurados de MasterChef Celebrity, quienes fueron críticos con la preparación y su resultado.

Fueron tantos los cuestionamientos hacia su platillo, que Juan Pablo Llano reaccionó de manera inesperada, pues un poco molesto solicitó “de una vez” el delantal negro. Algo con lo que Marcela Gallego no estuvo de acuerdo, por supuesto, ya que también le afectaba a ella.

Después de la deliberación, los chefs anunciaron una decisión que, según ellos, se tomó para complacer la solicitud de Llano: “Solo una pareja se lleva el delantal negro, aunque lo hicieron medianamente bien. Dicho eso, alguien ya lo pidió y se lo vamos a dar: que venga Juan Pablo con Marcela”.

Juan Pablo Llano se disculpó con Marcela Gallego

El también presentador no pasó por alto su equivocación y, arrepentido de sus palabras, aprovechó la ocasión para pedirle perdón a su compañera de fórmula.

“Yo sí le quiero pedir disculpas a Marce porque hubo un momento en el que, tal vez, hubo decisiones no acertadas y uno tiene que reconocer cuando se equivoca. Acepto mi derrota, no estoy diciendo que no me afecte, porque si uno no quiere perder, pero también lo tomo como una escuela”, expresó Juan Pablo Llano.