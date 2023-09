MasterChef: entre lágrimas, así fue la despedida de Martha Bolaños del reality

En la recta final de la competencia, MasterChef Celebrity no baja la exigencia. De cara a las semifinales, Martha Isabel Bolaños abandonó el reality y quedan solo 6 participantes que se acercan a la gran posibilidad de hacer parte del top 5.

En el más reciente capítulo, Nela González, ‘El Negrito’, Natalia Sanint y Martha Isabel Bolaños tuvieron 60 minutos para elegir libremente una preparación que fuera decisiva para continuar en la competencia y acercarse a las semifinales de MasterChef.

Error de Martha Isabel en MasterChef

En el transcurso del reto varios competidores sufrieron complicaciones que alteraron sus emociones y pusieron en peligro sus platos, pues Natalia Sanint no logró preparar un caramelo para su postre y a Martha se le quemó un arroz que utilizaría como base para un arroz atollado.

Esto último, fue la causa principal para su salida de la competencia pues su plato llamado ‘Colaboración’, no fue presentado de la mejor manera debido a este inconveniente.

La caleña define su participación en la competencia así: “Una experiencia que me ha marcado. Absolutamente enriquecedora, que me sacó de mi zona de confort, que me enseñó muchas cosas de mí misma, que me da un nuevo ingrediente mi vida, que es la cocina, que voy a recordar por siempre”.

Sobre el incidente con su arroz Martha comenta que: “Me decidí por un plato que tenía muchos procesos e iba bien, iba corriendo, pero iba bien y la base de este plato era el arroz. Como tenía tantas preparaciones y los fogones estaban ocupadas, cuando llegó la hora de poner en bajo el arroz, yo recuerdo que yo puse algo en bajo, pero seguramente no fue el arroz, fue otro sartén, me confundí porque es mucha la presión y cuando llegó Jorge a ver mi estación abrió el arroz y me di cuenta que estaba quemado”.

Martha abandona la competencia dejando un mensaje de compromiso, superación y competitividad el cual demostró desde el primer capítulo, siendo auténtica y viviendo la experiencia de MasterChef Celebrity al máximo, espera continuar experimentando y aprendiendo de la cocina.

