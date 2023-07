´Masterchef Celebrity’: 3 parejas románticas que han estado en la cocina

En la primera edición del reality culinario, dentro de sus 18 participantes había dos viejos amigos que se reencontraron y que pronto pasaron al noviazgo. Eran la youtuber Luisa Fernanda W y el cantante y compositor urbano Legarda, quienes vivieron un mediático romance que se hizo público a finales de abril del 2018. El músico salió del programa en la séptima eliminación, mientras que Luisa, quien en ese momento parecía que había perdido el entusiasmo tras la salida de su nuevo amor, lo hizo tras perder en el noveno reto.

En 2018, Luisa Fernanda W y Legarda compartieron en el 'reality'. Ahí nació el amor. Fotografía por: INSTAGRAM

“El amor de nosotros renació más que todo cuando teníamos esos espacios libres aquí en ‘MasterChef’, porque realmente nosotros en la cocina y en los retos de campo estábamos cocinando, pero por fuera había como una conexión, una cosa loca, de verdad, como que un imán que te llama y eso fue inevitable”, comentó en su momento la generadora de contenido. Esta historia de amor tuvo un final triste con la inesperada muerte del músico, a principios de febrero del 2019 en Medellín.

Cupido reina en ‘Masterchef Celebrity’

Pero si el amor entre Legarda y Luisa floreció en el set del programa, no pasó lo mismo con la exreina y actriz Laura Barjum y el presentador Diego Sáenz, quienes llegaron al reality siendo ya novios, con una relación que va a cumplir dos años. Esta joven pareja, que hace parte de los 24 participantes iniciales de la presente y quinta edición, se mantiene en concurso tras siete retos de eliminación.

Barjum y Sáenz se muestran cariñosos y tratan de ayudarse en las estrategias, pero esta particular situación genera dudas sobre la conveniencia o no, ya que puede ser útil a la hora de alianzas, pero motivo de conflictos cuando las cosas no salgan bien en la cocina. Por el momento, los tortolitos, como los llaman a veces los jurados, siguen aprendiendo en la cocina más famosa de la televisión.

Por último, una pareja de talentosos y muy queridos actores participó en MasterChef en circunstancias muy diferentes a las dos anteriores. Son Aida Bossa y Julio César Herrera, quienes participaron en el programa pero que nunca se vieron. Ella, que estuvo en la cuarta temporada y renunció para atender las grabaciones en la novela Leandro Diaz, mientras que el santandereano fue el quinto eliminado en la versión actual.