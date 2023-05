MasterChef Celebrity 2023: Conozca a los 24 participantes del reality de cocina

Esta noche llega al Canal RCN una nueva temporada de la competencia de cocina más famosa del mundo, MasterChef Celebrity. Los colombianos verán a 24 participantes ponerse el delantal y arriesgarse para enfrentar retos culinarios y convertirse en el nuevo MasterChef Celebrity.

Celebridades en MasterChef

Francisca Estévez: “Decidí participar en MasterChef Celebrity porque me gusta mucho comer y siempre he querido aprender a cocinar porque definitivamente no sé nada de cocina”.

Julio César Herrera: “Estoy acá en MasterChef Celebrity porque Aida Bossa me obligó”.

Marcela Benjumea: “Acepté participar porque me parece que este es un reality donde uno tiene que aprender, necesariamente tiene que aprender, y quienes toman las decisiones sobre los platos son personas que saben muchísimo”.

Crisanto Vargas Vargasvil. “Para este reto me motivan mis hijos, me motiva la familia y me motivo yo mismo porque hace mucho tiempo, por cuestiones de mi teatro, de los viajes y por la pandemia, me enclaustré en una finca donde soy feliz. Pero quería que la gente me volviera a ver, contarles que estoy vivo para los que me estén buscando, estoy vivo”.

Daniela Tapia: “El motivo principal por el que estoy en MasterChef Celebrity es mi abuela. Ella es mi inspiración y motivación. Ella siempre me ha cocinado y yo no sé cocinar. Entonces decidí que debo aprender a cocinar y quiero hacerle un tributo a mi abuela”.

Álvaro Bayona: “El año pasado vi la temporada y me gustó la manera como se competía. Me pareció muy positiva de la manera en que funcionaba el formato sin dejar de ser una competencia, había algo positivo que sucedía entre todos esos participantes, había una buena energía que me causó mucha curiosidad y por eso cuando me lo propusieron, acepté venir.

Laura Barjum: “El universo me venía hablando desde hace mucho tiempo. Todos decían, tú deberías entrar a MasterChef y yo no a mí se me quema el agua. Luego pensé, si te han insistido tanto creo que que puedes darle la oportunidad y hasta el momento no me arrepiento”.

Diego Sáenz: “Yo decidí estar en esta temporada de Masterchef Celebrity porque me parece un gran reto. Siempre veía el programa y me preguntaba cómo era el proceso. Finalmente, aquí estoy, tomé la decisión como reto personal de llegar a una instancia muy alta del programa, por lo menos la final”.

Natalia Sanint: Locutora de Radio “Yo decido participar en MasterChef Celebrity porque siempre lo he visto en familia y no me he perdido ni una sola temporada. Mi sueño era en algún momento poder estar en el reality, así que cuando tuve el llamado me puse muy feliz porque la verdad es un sueño cumplido.

Karoll Márquez: “Lo más cercano que tengo de la gastronomía es el placer que me produce comer e ir a restaurantes, socializar y compartir con amigos o con mi familia. Sin embargo, no soy muy habilidoso en el tema de la de la cocina y preparar platos, entonces quiero tener la posibilidad de aprender”.

Carolina Acevedo: “Decidí participar en MasterChef Celebrity porque hace varios años vine a acompañar a los niños de MasterChef Junior y me pareció espectacular. Además, con la pandemia creo que todos aprendimos a cocinar algo entonces quiero aprender más y por eso decidí venir, me parece espectacular estar en la mejor cocina del mundo”.

Juan Pablo Barragán: “Me parece algo fantástico porque siempre le huí a la cocina entonces esto me parece un reto muy interesante, de rescatar de esa parte esa cocina que habita en uno”.

Martha Isabel Bolaños: “No me he sentido cómoda en la cocina, no es un territorio que domine. Pero igual soy una mujer de retos, además extrañaba mucho el set, extrañaba mis cámaras y extrañaba a mi público. La intuición me dijo ve y acepté, muy muerta del susto con poca fe pero una fe que ha ido creciendo y tengo elevadas expectativas”.

Padre Walter Zapata: “Estar en MasterChef Celebrity es una experiencia y un reto nuevo. Lo pensé mucho para poder entrar porque uno se expone a los medios, pero sobre lo todo pensé porque MasterChef es un programa de la familia, para la familia y hay que hacer presencia de Dios en todos los campos en que podamos hacerlo”.

Zulma Rey: “Decidí participar porque aunque no soy tanto de participar en realities, me gustan verlos. Me llamó muchísimo la atención la competencia culinaria entonces dije, ay qué rico puedo ir a mostrar lo que sé de cocina y pues eso fue lo que me motivó realmente.

Adrián Parada: “Decidí participar en MasterChef porque es un formato que me gusta muchísimo cuando lo he visto de espectador, porque siento que también se aprende, porque está lleno de emociones y todo el tiempo estás ahí con los nervios de punta sintiendo la adrenalina que también me gusta”.

Marianela González: Decidí participar porque aunque suene muy trillado, es como un sueño hecho realidad. Los que me conocen saben que me gusta mucho comer bien, experimentar en la cocina aunque no sepa cocinar y creo que no hay mejor programa para para hacerlo que en MasterChef”.

El Negrito: Creador de Contenido “Me pareció una buena oportunidad y acepté el reto, creo que todos desde pequeños hemos querido aparecer en programas tan prestigiosos y siento que MasterChef es una experiencia que me gustaría vivir y gracias a Dios la estoy viviendo. Sobre todo, porque me lancé a la aventura, yo no sé cocinar ni nada pero me dije, vamos para allá y bueno aquí estoy”.

Luces Velásquez: “Estoy aquí porque creo que la cocina es un acto de amor. Quiero transmitir un poquito de lo que yo soy, en lo que yo creo a través de este programa que es de cocina, que es una manera de expresar el afecto”.

Biassini Segura: “Yo decidí participar en MasterChef Celebrity porque para mí la cocina es como el fútbol, me encanta el fútbol pero no lo juego entonces veía el programa pero no cocinaba. Cuando me dieron la oportunidad de aprender de los mejores pues no me la iba perder entonces estoy feliz de estar acá”.

Catalina Guzmán: “Decidí participar en MasterChef porque es la cocina más importante del mundo, porque es un sueño, porque Claudia es una mamacita y los jurados son unos cracks”.

Mario Ruiz: “Vengo de hacer retos, siempre me gusta ponerme retos y siento que el reto de la cocina ha sido uno de los más grandes que he tenido y este año decidí darme la oportunidad de abrir nuevos horizontes”.

Juliana Galvis: “Creo que la cocina era una deuda que tenía con la vida. Desde hace varios años, sobre todo desde pandemia, empecé a ver la necesidad de cocinar y de aprender a hacer cosas ricas para mi hija, así que empezó ahí el bichito nacer y creo que era una deuda que tenía con la vida”.

Jairo Ordoñez: “Me pareció muy interesante el reto, siempre en mi carrera como actor de los más de 40 años que llevo actuando he logrado lo que he logrado porque me gustan los retos, no me gusta algo que el camino fácil sino algo muy difícil y me gusta la cocina”