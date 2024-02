Martha Isabel Bolaños sorprendió con su opinión sobre Karen Sevillano: “No me agrada”

Las sorpresas continúan en La casa de los famosos, donde la convivencia entre los participantes se hace cada vez más complicada, desde que los defectos y reproches empezaron a salir a flote. Tal es el caso de Martha Isabel Bolaños y Karen Sevillano, quienes ya ‘cazaron’ su pelea.

Fans de 'La casa de los famosos' presumen que Martha Isabel Bolaños y Karen Sevillano protagonizarán una fuerte pelea dentro de poco. Fotografía por: RCN Televisión | Edición: Revista Vea

¿Qué pasó entre Martha Isabel Bolaños y Karen Sevillano?

El pasado 17 de febrero se realizó el primer juicio dentro de La casa de los famosos, en el que los concursantes tuvieron la oportunidad de enfrentar a quienes estaban nominados (en riesgo de salir).

Sin duda, la caleña de 50 años fue la celebridad que más cuestionamientos recibió por parte de aquellos que no se sienten cómodos con su forma de ser o de manifestarse.

Y aunque Karen Sevillano no opinó sobre Martha Isabel Bolaños, pues era juez en ese ‘cara a cara’, después de eso dejó sus apreciaciones y tildó a ‘La Pupuchurra’ de “rastrera” y “convenenciera”:

“No necesito que alguien me haga algo directamente a mí para darme cuenta de la clase de persona que es (...) ¿A son de qué la Martha quiere hablar a solas con ‘La Segura’? Yo analizo y pienso que hay gente que se ha querido acercar a La Segura solo porque ella tiene sus seguidores y a mí no me gusta la gente convenenciera (...) ¡Uno no puede ser tan rastrero y convenenciero!”

Estas declaraciones se sumaron a unas que la influenciadora entregó días atrás sobre la actriz, cuando aseguró que está precavida por lo que vio de ella en MasterChef Celebrity la pasada temporada.

Martha Isabel Bolaños también opinó de Karen Sevillano

Luego del juicio y horas antes de la eliminación de Naren Daryanani, el grupo de amenazados disfrutó de un brunch en el que la producción aprovechó para hacerles varias preguntas.

Uno de los interrogantes fue “¿cuál de los participantes merecería estar nominado en vez de ti?”, a lo que Martha Isabel Bolaños contestó sin titubear que, en su lugar, debería estar Karen Sevillano.

Cuando ‘Beto’ Arango la preguntó a ‘La Pupuchurra’ sobre las razones por las que pondría en riesgo la continuidad de Sevillano en La casa de los famosos, la actriz aseguró que la creadora de contenido no le cae bien.

“No me agrada y no puedo confiar en ella. No confío en su forma de hablar, en sus gestos ni en su malicia”, explicó.