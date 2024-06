Martha Isabel Bolaños rechazó saludo de Alfredo y él la insultó en LCDLF: “gamín”

Mañana es el final de La casa de los famosos. Hoy domingo se llevará a cabo la última gala de eliminación, donde el participante que menos votos tenga por parte del público saldrá del reality de convivencia ocupando el quinto lugar.

La casa de los famosos Fotografía por: Captura de Pantalla

Durante estos últimos días, los participantes han vivido varios momentos especiales. Han recordado su paso durante estos cuatro meses en la casa, los amores que surgieron, las pelas, las risas, las lágrimas, entre otros detalles que han tocado las fibras de más de uno.

El pasado viernes, Alfredo Redes, Karen Sevillano, Melfi, Julián Trujillo y Sebastián González tuvieron una nueva fiesta. La producción los sorprendió con la visita de algunos de sus excompañeros, con quienes pasaron un rato ameno.

¿Qué pasó con Martha Isabel Bolaños y Alfredo Redes?

Aunque aparentemente todos estuvieron contentos, un detalle quedó al descubierto y no pasó desapercibido por los internautas. Esta vez la tensión entre Martha Isabel Bolaños y Alfredo Redes llegó a un nuevo nivel.

Cuando llegaron los eliminados a la terraza, se pudo observar cómo Martha Isabel se negó a saludar a Alfredo cuando este se le acercó. Al parecer, la actriz de Betty, la fea, se dirigía directo a saludar a Sebastián González, y cuando pasó por el lado de Alfredo lo ignoró completamente. Aparentemente, él intentó saludarla y darle un abrazo, pero ella no habría querido.

Este gesto, al parecer, no le gustó nada a Redes, quien horas más tarde se refirió a ella con fuertes palabras. “¿Yo la iba a saludar a ella? Como que está la loca la pescuezo de verg@ esa”, dijo el creador de contenido cartagenero. Las palabras de Redes generaron gran revuelo en las redes sociales, donde muchos usuarios lo criticaron por su actitud grosera e irrespetuosa.

“Martha es demasiado para ese gamín”, “ella no quería saludar a un gamín más”, “así es Martha nada de hipocresía después de toda la mier** que ella ha visto que ellos han hablado de ella”, “gamín, al fin y al cabo nada de caballero”, “Alfredo una persona ordinaria en todos los aspectos, me imagino si así es hay como será en su casa y qué pena que no recuerde que el nació de una mujer”, “qué se puede esperar de un gamín y Martha es mucha dama para ese personaje”, son algunos de los comentarios que dejaron los internautas.