Martha Isabel Bolaños de LCDLF dividió opiniones: “no me enamoraría de un bisexual”

Martha Isabel Bolaños es una de las participantes de La casa de los famosos más polémicas. La actriz, quien interpretó a La Pupuchurra en Betty, la fea, ha protagonizado fuertes discusiones con varios de sus compañeros, entre ellos, Karen Sevillano, La Segura y Pantera.

Martha Isabel Bolaños en 'La casa de los famosos'.

La actriz se ha caracterizado por ser muy franca a la hora de expresar lo que siente y piensa y eso no ha sido del agrado de varios de sus compañeros. En algunas oportunidades, se ha visto bastante afectada por el ambiente dentro de la casa; de hecho, varias veces ha sido nominada pero el público la ha salvado.

¿Qué pasa entre Martha Isabel Bolaños y Sebastián González?

Juan Camilo Pulgarín había expresado su deseo de iniciar un romance con Sebastián González, quien aseguró que se encuentra en una etapa de curiosidad; sin embargo, el creador de contenido, también conocido como ‘María José’, renunció a sus aspiraciones y ahora está como ‘celestina’ de Sebastián con Martha Isabel Bolaños, quien dijo en algún momento “me parece muy atractivo y guapo”.

Martha Isabel Bolaños y Sebastián González, ¿un amor de verano?

Antes de darse un apasionado beso con Melfi, Martha Isabel habló sobre la posibilidad de iniciar un romance con González. “Yo estoy dispuesta a dejarme llevar y que pase lo que tenga que pasar, siento que ya es la hora de tener algo, pero no quiero que salga de aquí”.

La actriz reconoció que una noche soñó con su colega: “Cami, me arruinaste la vida con lo que me dijiste anoche, me soñé toda la noche, tuve tremendo sueño hum… Entonces me desperté más interesada”, confesó.

Dijo también que, aunque el actor le parece muy atractivo, no tendría algo tan serio con él, al menos no fuera del reality: “que lo vea como hombre y que yo me alimente de eso, no, porque además yo no sé si él es heterosexual, bisexual, gay, no lo sé. Tengo que aceptar que, si algo llega a suceder, si algo llega a nacer entre nosotros, eso no va para ninguna parte, eso sería como un amor de verano, yo no me enamoraría de un hombre bisexual”.

Por su parte, el actor aseguró: “tengo que decirle a Colombia, Panamá y Latinoamérica y La casa de los famosos que se van a joder porque esa misión va a fracasar, porque yo no me quiero meter en más bochinches de ese estilo”.