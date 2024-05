Marlon del ‘Desafío XX’ volvería al ‘reality’. El juez reveló si regresará

El pasado viernes se armó una polémica en redes sociales, luego de la sorpresiva expulsión de Marlon, exintegrante de Beta, del Desafío XX.

En el último capítulo del ‘Desafío 2024’, la presentadora Andrea Serna anunció que uno de los equipos pagaría muy caro la “jugada sucia” que cometió el participante. Fotografía por: Caracol Televisión

Minutos antes de la expulsión, la presentadora Andrea Serna entró a la casa en busca de una barra de proteína que encontró en un cajón de una mesita de noche. De acuerdo con lo que dijo, el deportista la guardó ahí a escondidas, teniendo en cuenta que el equipo no tenía derecho a comer nada, pues habían perdido la prueba de Sentencia y Hambre.

¿Qué dijo Marlon de su expulsión del ‘Desafío 2024′?

El participante recibió la noticia con total sorpresa. Incluso, no escuchó bien cuando Andrea Serna le pidió que abandonara la Ciudadela, por lo que tuvo que decirle a sus compañeros que le repitieran lo que ella había dicho.

Después de su expulsión, el exintegrante de Beta se refirió en sus redes sociales sobre lo que sintió en ese momento. “Fue de aprendizajes totales, estoy feliz que me gocé todos los boxes, fui capitán en dos equipos, me gané un respeto en este programa. Cuando era mi turno de salir, lo hacía y me voy tan feliz y tan tranquilo. Obviamente, estaba buscando el premio mayor, quería colocar mi nombre, pero con lo que logré hacer me voy tan feliz y sé las puertas que se van a abrir”, dijo.

De igual manera, ante las cámaras de CaracolTV afirmó que no diría mucho, pues no quería que sonara a una disculpa.

¿Marlon vuelve al ‘Desafío 2024′?

En la reciente emisión de Día a Día, el programa matutino de Caracol Televisión, el juez del Desafío XX, Sebastián Martino, habló sobre la posibilidad de que el entrenador físico vuelva a la competencia, teniendo en cuenta que en redes sociales los internautas han criticado mucho la decisión de la producción.

De acuerdo con el juez, Marlon incumplió la regla número 20 del programa. “si su equipo pierde el Desafío de hambre está prohibido ingerir comida una vez la prueba finalice. No se puede esconder ningún tipo de comida, proteína, bebida o elemento que pertenezca a la alacena o nevera. Si esto llega a suceder es causante inmediata de expulsión. Por eso quería hacer la aclaración de que tres normas generan expulsión: hacerle trampa al compañero o agredirlo físicamente, esconder comida o comer cuando no se tiene el beneficio y cometer un delito”.

Sin embargo, el argentino no cerró la posibilidad de que el participante pueda regresar en algún momento a la competencia. “El Desafío siempre da sorpresas, pero primero superemos ese sabor amargo. La sanción es la expulsión. En la vida hay que dar segundas oportunidades, uno no puede condenar a alguien por un error y él está pagando las consecuencias por este acto”, afirmó.