Mamá de Mafe Walker le pidió perdón en vivo y recordó a su hijo que murió

Luego de contar su historia de vida en La casa de los famosos, Mafe Walker recibió la visita de Luz Stella, su mamá, quien llegó para recargarla de energía y recordarle que afuera tiene una familia que la espera con los brazos abiertos.

Lo que no esperaban los demás concursantes del reality show, ni tampoco los televidentes, es que la mujer le pidiera perdón a su hija en frente de todos.

Mafe Walker tuvo que quedarse congelada, con una sonrisa, mientras su mamá lloraba de la alegría y la nostalgia Fotografía por: Captura de pantalla canal RCN

¿Por qué la mamá de Mafe Walker le pidió perdón?

Durante su intervención, la señora Luz Stella aseguró que La casa de los famosos le ha servido para reafirmar la buena imagen que tiene de su hija, a quien destacó por su sensibilidad y solidaridad con los demás.

“No sabes la emoción que estoy sintiendo en este momento, de sentirte ya en mi corazón. Te amo con toda mi alma, así como tú amas a todas estas personas que están contigo. Les estás demostrando tanta grandeza que, Dios mío, estoy impactada de ver esta belleza de hija que tengo”, aseguró la madre de la mujer que asegura hablar con extraterrestres.

Vea también: Interrumpieron momento íntimo de Nataly Umaña y Miguel Melfi en ‘La casa de los famosos’ ¡Les pidieron respeto!

Fue entonces cuando Luz Stella le pidió disculpas a Mafe Walker por la turbulenta relación que sostuvieron recientemente: “Te pido perdón mi corazón porque los últimos días no nos hemos entendido, ya entendí la calidad de ser humano que eres y a lo que viniste a esta tierra“.

Mamá de Mafe Walker recordó a su hijo fallecido

Antes de despedirse, la señora Luz Stella aprovechó para recordar a Juan David, otro de sus hijos, quien falleció a la edad de 14 años como consecuencia de una leucemia linfática aguda. Este suceso, que ocurrió en 1999, lo catalogó como uno de los momentos más devastadores de su vida.

“Todos en la casa, tu familia, nos has demostrado esa hermosura de qué es el amor, al país entero les estás enseñando. Ay mi amor, no sabes la belleza que Dios me ha dado, unos hijos tan hermosos porque el que se nos fue, era otra luz, la luz más hermosa de nuestra vida”, concluyó la mamá de Mafe Walker, cuya visita generó una gran cantidad de reacciones en redes sociales.

Te puede interesar: Hijo de Shakira brilló en el Hard Rock Café de Miami y esta fue la respuesta de la colombiana

“Me encantó la sensibilidad de la señora Luz, ahora entiendo muchas cosas de Mafe”, “ahora me siento mal de haberme burlado tanto”, “cada uno tiene una historia que la mayoría desconoce” y “por eso a las personas no hay que juzgarlas y menos sin saber su pasado”, fueron algunos de los comentarios que suscitó el emotivo momento.