Mamá de Kevyn, del ‘Desafío’, no aceptó a Natalia como su novia: “¿qué hizo?”

El reciente capítulo del Desafío 2024 ha sido uno de los más emocionantes de esta temporada. Los ocho semifinalistas recibieron la visita de sus familiares, quienes llegaron para animarlos en los últimos días que estarán en la Ciudadela.

¿Qué pasó con la mamá de Kevyn?

Aprovechando la visita de su progenitora, Kevyn no dudó en comentarle lo que ocurrió con Natalia dentro de la competencia. “Han pasado muchas cosas, má”, comenzó diciéndole, a lo que ella le contestó: “sí, yo sé, lo del juego y el licor”.

Sin embargo, el concursante le aclaró que eso no era lo único: “hay algo peor”, le dijo, haciendo referencia a que Derly, la novia que tenía antes de ir al Desafío sería afectada por eso. “Ay, no hijo, ¿Derly? Papi, ¿qué hizo?, Derly lo está esperando allá afuera”.

El participante se mostró afectado por las palabras de su mamá. “Si usted ahorita se siente así, créame que yo he estado acá en esta cosa. Obviamente, yo no pienso nada afuera ya”, le dijo.

Por su parte, Natalia también dialogó con su progenitora a quien le dijo: “Mami, ha pasado de todo aquí adentro, tengo que contarte algo muy importante, algo por lo que mucha gente me va a juzgar mucho, a mí y a otra persona”.

En redes sociales los seguidores han escrito: “La cara a la mamá de Kevin, Natalia no te vistas que esa suegra no te va a querer”, “Kevyn es todo lo que nadie quiere en la vida”, “la mamá de Kevin se ve q está tan incómoda”, “los productores debieron llevar a la pareja de Kevyn”, “a todos nos consta cómo Natalia se le metió a Kevin insistente hasta que lo consiguió”, “la mamá de Kevin no aprueba la relación con Natalia”, “me encantó la cara de la mamá de Kevyn en toda la cena”, “la mamá de Kevin se nota que no le cae nada bien la Natalia y tiene toda la razón”.

Hace unas semanas, el participante había reflexionado sobre el momento cuando salga del programa, le contaría a su anterior pareja lo que sucedió con Natalia. “Yo sé que se siente muy feo, yo me sentiría muy feo, pues sé que la va a lastimar y por eso pues quiero salir y poderle explicar ciertas cosas. Y no quiero decir que solté una persona y agarré otra, porque al fin y acabo obviamente han pasado cosas y eso, pero son cosas muy diferentes. Yo lo que pienso pues es la familia de ella pues, si yo con ella sigo bien que vean como que yo me burlé de ella y no fue así, es lo que me pone a pensar, yo no lo vine a buscar, yo no soy así, simplemente que yo no sé por qué, en qué momento, cuándo, dónde pasó eso”, dijo.