Mamá de Diana Ángel no aguantó más y le envió contundente mensaje: “Se arrepentirá”

La actriz y cantante Diana Ángel sorprendió a sus seguidores tras solicitarles que la ayuden a salir de La casa de los famosos, programa en el que participa por un premio de 400 millones de pesos, pues aseguró que está pasando por una compleja etapa y no siente la fortaleza necesaria para continuar en competencia.

“Yo siento que dos meses son suficientes para mí en esta casa. Hoy es un día para irme, hoy es un día perfecto para irme feliz, agradecida y enamorada de cada uno de ustedes, aunque no lo crean (...) Me siento muy vieja para estar aquí y necesito estar afuera. Espero que quienes están afuera entiendan que mi proceso ha sido maravilloso hasta hoy. Los quiero, los amo, los adoro y me voy feliz. No estoy triste ni aburrida de lo que siento, al contrario, me voy muy orgullosa de mí, pero hoy estoy lista para salir por esa puerta y darles un abrazo”, comentó antes de participar en la gala de eliminación que, finalmente, dejó por fuera a Miguel Bueno.

Aunque Diana Ángel se mostró muy complacida de abrir su corazón y exponer sus sentimientos, luego señaló que algunos compañeros se aprovecharon de la situación para escudarse en ella durante las votaciones. Fotografía por: IINSTAGRAM

¿Qué dijo la mamá de Diana Ángel?

Tras escuchar las inesperadas palabras de la artista bogotana se pronunció Laura Rodríguez de Ángel, su madre, quien compartió a través de Instagram un mensaje con el cual demostró que está en desacuerdo con la postura de su hija.

“Está un poco triste, pero se arrepentirá toda la vida si baja la guardia en este momento. Tiene mucho para dar, es una guerrera y fue formada para luchar en la vida. Seguimos votando, ya se le pasará, quiere abracitos. Demostrémosle qué tanto la estamos abrazando desde afuera”, expresó la mamá de Diana Ángel.

¿Qué opina la mamá de Diana Ángel sobre ‘Culotauro’?

Ante la incómoda situación que empezó a vivir la pareja cuando Camilo Díaz (’Culotauro’) tomó distancia, el programa Buen Día Colombia habló con Ángel Damián Maldonado, hijo de la concursante, quien sorprendió con su opinión al respecto:

“A lo mejor podemos confundir ese trato de coquetería y humor como algo feo, pero sí entiendo que puede ser hiriente y mi mamá se ha sentido ofendida con sus palabras (...) No lo sé, ese circulo de ‘Culotauro’ es muy raro. Ella podría entrar en ese mundillo de la burla, pero no creo que sea lo más conveniente. Habría que mirar a ver, yo tengo la curiosidad. Sería divertido y no me molesta”.

Por último, Damián aseguró que Laura Rodríguez de Ángel, su abuela materna, “estaba fascinada” con ‘Culotauro’ y su la relación con Diana Ángel: “Dice que es una gran relación, que la pasan divino y que los ‘performance’ son divertidos. Está matada y ella está pendiente del programa y todos los días me dice lo que pasa”.