Mafe Walker tuvo otro castigo y reveló por qué gasta tanta agua en LCDLF ¿Egoísta?

Hace unos días, ‘El Jefe’ le comunicó a los participantes de La casa de los famosos que debían tomar conciencia en el consumo del agua debido al racionamiento que hay a nivel nacional.

Mafe Walker y Julián Trujillo en 'La casa de los famosos'. Fotografía por: Canal RCN

La recomendación es que deben durar menos tiempo en la ducha; sin embargo, a Mafe Walker pareció no importarle pues duraba demasiado tiempo. Por eso, ‘El Jefe’ decidió sancionarlos a todos clausurándoles las duchas, hasta la gala de hoy.

“Mafe, llevas dos días bañándote por más tiempo de lo acordado y estás ignorando el llamado del Jefe. Recuerda que estamos en racionamiento de agua en nuestro país (...) Por esta razón El Jefe, para recuperar todo lo que se ha perdido, tomó una decisión, y es que a partir de momento las duchas clausuradas”, les dijo Cristina Hurtado a los famosos.

¿Qué pasó con Mafe Walker en ‘La casa de los famosos’?

Pese a la orden de ‘El Jefe’ Mafe siguió usando el agua para lavarse la cara; incluso, fue la única participante que se metió al jacuzzi. Una vez más, la presentadora del reality volvió a darles una mala noticia, pero en esta ocasión el castigo fue únicamente para ella.

“A pesar del castigo que recibiste ayer por parte de ‘El Jefe’, hoy vimos que te lavaste en varias ocasiones y por varios minutos tu cara y también gastaste agua y también fuiste la única de la casa de los famosos que, te metiste al jacuzzi y por esta razón ‘El Jefe’ ha decidido que tú no vas a estar en la prueba de salvación y vas directamente a eliminación”, dijo.

¿Por qué Mafe Walker gasta tanta agua?

Luego de recibir esa sanción, la participante explicó los motivos por los cuales gasta tanta agua. “Yo soy un canal de frecuencia vibracional y transmuto la energía. Yo conecto con el agua porque viene de las montañas que son la fuente, son portales energéticos. Cuando mi campo vibracional está en una frecuencia más densa y más bajo, me levanto inmediatamente y toco el agua, así sean los pies en el agua o las manos, me pongo agua en el cuerpo, y se activa. Para mí, el agua es más que un recurso, es una forma de conexión. Aunque comprendo la importancia del cuidado del agua, quiero que se entienda el aspecto energético. Para mí, el agua representa abundancia y fluidez. Es por eso que me siento en sintonía con ella y activo su energía”, aseguró.

Esta respuesta indignó a muchos televidentes y usuarios en redes, quienes piden que la concursante sea eliminada de la competencia. “Ándate a tu planeta. Deja el nuestro en paz”, “entonces pa su planeta mija, acá no fue”, “ella no vive sola en este planeta y los demás también necesitamos el agua y tenemos que cuidarla, es egoísta e irresponsable”, “merece una sanción fuerte no piensa en los demás solo ella quiere vibrar alto y los demás que se jodan así no es”.