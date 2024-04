Mafe Walker causó indignación en ‘La casa de los famosos’. Piden su salida

La casa de los famosos sigue siendo uno de los temas más comentados de la farándula nacional. Los participantes dan mucho de qué hablar por los constantes desacuerdos que tienen que se han convertido en tendencia.

Te puede interesar: Nataly Umaña sorprendió con importante noticia: “el buen hijo regresa a casa”

¿Qué pasó con Mafe Walker?

Como se ha podido conocer, debido al Fenómeno del Niño, Bogotá y varias ciudades y municipios del país entraron en racionamiento de agua. La casa de los famosos también adoptó esa medida y ‘El Jefe’ le pidió a los participantes que procuraran ahorrar el preciado líquido, pero parece que no todos siguieron las indicaciones.

Mafe Walker ha sido bastante criticada por ser una de las famosas que más se demora en la ducha bañándose. Por esa razón, Cristina Hurtado y Carla Giraldo, las presentadoras del programa, reunieron a todos los concursantes para darles a conocer una desfavorable noticia.

“Mafe, lleva dos días bañándote en más tiempo del estipulado y estás ignorando el llamado de ‘El Jefe’. Recuerda que estamos en racionamiento de agua en nuestro país, es un momento crucial, muy difícil por el que estamos pasando”, comenzó diciendo Cristina Hurtado.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Enseguida, les comunicó que, debido a eso, las duchas quedaban clausuradas. “Por esta razón ‘El Jefe’, para recuperar todo lo que se ha perdido, tomó una decisión y es que, a partir de este momento las duchas quedan clausuradas y ustedes podrán volverlas a utilizar mañana después de la gala. Les pido encarecidamente el favor, el agua de La casa de los famosos también cuenta, tenemos que cuidarla y ustedes están siendo vistos 24 horas, los siete días de la semana, hay que dar ejemplo”.

Vea también: Video dejaría en evidencia la amistad de Karen Sevillano y Martha Isabel Bolaños

Los participantes quedaron sorprendidos. De igual manera, en redes sociales han criticado a Mafe por su falta de conciencia, incluso, algunos han pedido que la saquen del reality. “Mafe no aporta absolutamente nada, es justo que la penalicen”, “Sandra tenía razón cuando dijo que a ella no le importaba el planeta por ser de otra galaxia”, “era mejor que el castigo fuese solo para ella y unos dos días para que se diera en cuenta que todo no es galáctico”, “deberían enviarla directo a eliminación sin derecho a salvación es lo justo, es la única que se demora 20 hasta 30 minutos en la ducha con la llave abierta”, “Mafe un mueble en esa casa. No sé por qué tanta consideración hacia una persona que no aporta absolutamente nada”, “triste que todos paguen la consecuencia de una persona que dice ser un ser de luz de la tierra y que envía mensajes de amor y códigos”.