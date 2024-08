Madrid y Francisco fueron eliminados del ‘Desafío XX’: “qué impotencia”

El reciente capítulo del Desafío XX comenzó con el equipo Tino contando cómo terminaron de pasar la noche con el castigo de los cajones que tuvieron que llevar puestos en la parte superior de sus cuerpos.

Posterior a eso, Andrea Serna les dio algunas instrucciones para quienes debían enfrentarse en el box negro en una nueva prueba de eliminación. Natalia, Be, Alejo, Luisa, Guajira, Kevyn, Madrid y Francisco, fueron las cuatro parejas que lucharon en la pista con el propósito de llegar a la final.

Eliminados del ‘Desafío XX’

El circuito comenzó primero con las mujeres, cuando terminaran le daban el paso a los hombres para que al final juntos realizaran el último obstáculo. La primera pareja en terminar fue la compuesta por Guajira y Kevyn, integrantes del equipo Pibe, quienes lograron adquirir una gran ventaja y hacer la parte final con más calma.

Durante la pista, Alejo se mostró desesperado pues no podía pasar uno de los obstáculos, no obstante, logró llegar a la última parte en segundo lugar con Luisa.

Luego de la intensa prueba, Madrid y Francisco no lograron terminar la prueba, quedando automáticamente eliminados de la competencia. Una vez se conoció el resultado, la participante del equipo Tino rompió en llanto. “Ni sé qué decir. No hice bien la pista. Yo quería ayudarle a Francisco a llegar lejos”.

Francisco, quien se mostró muy triste, le respondió: “tranquila, la definición no se nos dio. Cualquiera falla”.

En redes sociales los televidentes e internautas han reaccionado a la eliminación: “la impotencia que sintió esa mujer la sentimos todos”, “increíble que salga Francisco”, “la eliminada era Madrid. Por culpa de esa farandulera que se le vio sin ganas acabó la ilusión de un padre y tres hijos”, “duele la salida de Francisco”, “Francisco fue el mejor ser humano de esta temporada”.

Andrea Serna exaltó el trabajo que hicieron Kevyn y Guajira: “Kevyn, ustedes terminaron con muchísima ventaja”.

“Gracias a Dios se nos dieron las cosas como queríamos. Le hicimos caso al Pibe. Confiar en el compañero y en la cancha. Yo escuché mucho a Guajira. Estuvimos unidos”, dijo Kevyn.

Madrid, triste por su eliminación y la de Francisco en el ‘Desafío’

La presentadora del programa le preguntó a la reciente eliminada sobre los sentimientos que la abordaron en ese momento: “Satisfecha no, del todo no, yo quería que Francisco avanzara mucho más. Satisfecha de volver sí, pero queda uno con ganas de hacer más cositas. Gracias a Dios Francisco me dio mucha confianza y siempre me dijo que lo que quisiera Dios”.