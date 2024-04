Luisa Fernanda W reveló la razón por la que no participó en La casa de los famosos

En una dinámica de preguntas y respuestas, Luisa Fernanda W confesó a sus casi 20 millones de seguidores en Instagram que el Canal RCN la invitó a participar en la primera edición de ‘La casa de los famosos’, sin embargo confesó que rechazó la invitación por un motivo muy personal.

“Yo decidí no ir porque tengo a los niños muy chiquitos y son muchos meses. La verdad no me sentía tranquila si iba a un reality de este tipo. Además, yo tengo una teoría y es que uno debe ir a estos realitys estando soltero y soltera no estoy”, afirmó la influencer.

Si bien, no descartó la posibilidad de participar en una próxima ocasión junto a su pareja. Por el momento, la empresaria y el cantante han mostrado su orgullo y apoyo a Miguel, hermano del cantante Pipe Bueno, que hace parte de los nuevos famosos que luchan por ingresar a ‘La casa de los famosos’.

Nuevos participantes en ‘La casa de los famosos’

Diosa Paz se considera científica espiritual. Aprendió a conocer su cuerpo mientras vivió durante cinco años de ermitaña en las montañas lejos de la fama. Escribió un libro sobre su experiencia y hace stand up comedy sobre el mismo.

Miguel Bueno se destaca en el pop urbano. Con su trabajo, disciplina y talento, logró hacerse un nombre en la industria. El cantante no suele ser una persona problemática y su propósito al ingresar a la Casa, será llevar su toque ‘cool´ de autenticidad y mostrarse tal y como es en su vida real. Se considera una persona familiar y muy empática.

Sebastián Tamayo se dio a conocer por su participación en ‘Protagonistas de Nuestra Tele’ del Canal RCN. Para el actor ‘La Casa de los Famosos Colombia’ es una vitrina internacional, en donde intentará divertirse pero también quiere desestabilizar algunas estrategias.

Tania Valencia es una apasionada por los realities y mucho más aquellos de supervivencia y convivencia. Anteriormente hizo parte de ‘Survivor, la Isla de los Famosos’ y sabe que la seducción es su principal arma para conquistar a los actuales participantes.

Nanis Ochoa es una reconocida presentadora y actriz de la televisión colombiana, se destaca por su contenido en redes sociales relacionados a la maternidad y belleza. Se considera una mujer tranquila y “parchada”, por lo que quisiera llegar a ayudar y no a estresar a los demás participantes.

Juan Camilo Pulgarín es un influenciador que construyó un personaje llamado María José, amado y odiado por muchos en Colombia. El creador de contenido está dispuesto a dejar sus redes sociales para cumplir su sueño de estar en un reality, en el que asegura que mostrará sus diferentes facetas.

Sebastián González es conocido por participar en producciones como ‘Chepe Fortuna’ del Canal RCN y ser finalista de ‘Protagonistas de Nuestra Tele 2010′. Quiere entrar a La Casa, para ganarse la confianza de alguno de los participantes.

Catherine Mira es una actriz con amplia experiencia en el mundo de los realitys, pues hace menos de un año estuvo en ‘Survivor, La Isla de los Famosos’. Su estrategia para quedarse ‘La Casa de los Famosos’ es ser ella misma, no esconder su verdadero ser y siempre hablar con la verdad.