Luisa, del ‘Desafío’, reveló qué piensa de Alejo: “seguiré siendo la misma”

Durante la última semana, el Desafío XX ha tenido varios cambios que han sorprendido no solo a los televidentes, sino también a los participantes, quienes tuvieron que elegir a uno de los exconcursantes que pasaron por cualquiera de las ediciones anteriores, para que, en parejas, los ayuden a llegar a la final.

Alejandro Londoño, quien fue integrante de Omega, eligió a Luisa, su excompañera de equipo y quien había salido de la competencia desde hace varias semanas. Su llegada nuevamente al reality generó polémica, ya que el participante del equipo del Tino Asprilla sorprendió a revelar que se estaba enamorando de ella.

En redes sociales, los televidentes e internautas no dan dudado en comentar al respecto criticando a Alejo porque días atrás había recibido la visita de su novia en la ciudadela.

¿Qué piensa Luisa de Alejo del ‘Desafío XX’?

Meses atrás, Alejo tuvo una fuerte discusión con Gaspar, pues les había insinuado que entre ellos dos ocurría algo más que una amistad. En ese momento, el deportista aseguró que le era muy fiel a su novia.

“Hasta aquí llegó la fidelidad de Alejandro”, “por elegir con el corazón se quedará sin premio y sin mujer”, “llegó la segunda temporada de la novela de Kevin y Natalia, solo que con protagonistas diferentes”, “Alejo me toco bajarte del pedestal de fieles”, “si yo fuera la novia de Alejo no se la perdono, tuvo la oportunidad de alejarse de ella, y la llama de nuevo”, “yo sí estoy decepcionada, para mí eras un ejemplo de lealtad y honestidad”, son algunos de los comentarios que han dejado los televidentes.

Tras la polémica que se armó en redes, Luisa apareció en su cuenta de Twitter para aclarar lo que ocurrió con su compañero: “Es fácil juzgar cuando no se conoce toda la historia, pero detrás de cada acción y cada decisión hay razones, experiencias y sentimientos que muchas veces no se van a simple vista. Antes de criticar y lastimar con nuestras palabras tratemos de entender, porque todos estamos luchando batallas que los demás no pueden ver”, se lee al comienzo de un comunicado.

Enseguida, agregó: “¿Que si Alejo sintió algo? Sí. ¿Que si pasó algo entre Alejo y Luisa en el programa? No. ¿Que si pasará algo entre Alejo y Luisa? No. ¿Que Alejo ya no es fiel? Siempre lo fue, porque como lo manifestó muchas veces, él adora a su diosa y ninguna otra persona podría cambiar los sueños y propósitos que tiene junto a ella”.

Finalmente, agregó: “No me gustó nunca Alejo. Nunca me insinuó nada, se comportó como un amigo y no porque sintiera algo por mí dentro del juego voy a dejar de ser su amiga” y “Seguiré siendo la misma persona con Alejo, en esta vida y la otra. El que necesite llorar y criticar que lo haga”, dijo Luisa luego de recibir fuertes comentarios en las publicaciones de su cuenta de Instagram.

“Llegó el divorcio en persona”, “con razón Alejo era fan de la relación de Luisa y Marlon”, “tanta paja que Alejo hablo de Kevyn y Alejo terminó igual que el otro, por eso no pueden hablar mucho porque le caen sus propias babas”, “Alejo está tragado de Luisa: eligió con el corazón porque ella no está al nivel de las otras competidoras, nada más veo cómo la mira, cómo la toca, es que ni se arrunchó así con la novia, el man se enamoró”, son otras de las opiniones de los cibernautas.