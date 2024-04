¿Los participantes de LCDLF consumen sustancias alucinógenas en un cuarto secreto?

En el mes de febrero, el Canal RCN estrenó ‘La casa de los famosos’ Colombia, reality en el que las celebridades conviven en una casa equipada con todas las comodidades.

El reality, presentado por Cristina Hurtado y Carla Giraldo, también se emite por VIX, plataforma de streaming en la que Lina Tejeiro y Roberto Velásquez, son los encargados de contar todas las novedades, datos y secretos que ocurren dentro de la casa.

Hace unos días, la dinámica de ‘La Casa de los Famosos Colombia’ tomó un rumbo inesperado con la llegada de cuatro nuevos participantes, que se han adaptado a convivir con los concursantes antiguos. Ellos son, Tania Valencia, Miguel Bueno, Camilo Pulgarín y Sebastián González.

¿Los participantes consumen Marihuana?

Las cámaras y los micrófonos que graban 24/7 todo lo que ocurre dentro de la casa, captó algunos momentos inesperados que los televidentes percataron y que generaron polémica en redes sociales.

Durante una conversación en la terraza, entre Melfi y Alfredo, el influencer le pregunta al panameño “¿Ustedes que fuman ahí, vaper o marihuana?” y este le contesta: “Hay gente que tiene pero no se puede decir”. Posteriormente, el hombre se da cuenta de lo que dijo y se tapa la cara. Sebastián González procede a decirle: “¿viste que la mente lo traiciona a uno?”.

Así mismo, en otro video publicado en redes sociales, se ve a Isabella Santiago en la terraza entrando y saliendo de un cuarto secreto, que no tiene cámaras ni micrófonos. Al salir, Omar Murillo le pregunta “¿Coñacito?” y ella le responde “Yo no tengo, papi, con el de Miguel, que él me dio y me dijo que cogiera”. Aquí los videos del momento.

Por supuesto, los videos han generado todo tipo de reacciones en redes sociales y los internautas se pronunciaron frente al tema: “De razón Nataly parecía estar en otro planeta”, “Le ocultan muchas cosas al televidente”, “Yo escuché que una vez Diana dijo ‘Vamos a fumar a la terraza’”, “Que falta de respeto que encubran ese tipo de situaciones”, “Que fuerte que pasen este tipo de cosas”, son algunos de los mensajes que se leen en Tik Tok. A pesar de los comentarios en redes, la producción no se ha pronunciado al respecto.

