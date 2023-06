Lina Tejeiro incómoda por pregunta de Andy Rivera en ‘Día a Día’, ¿se molestó?

La actriz Lina Tejero y el cantante Andy Rivera terminaron su relación sentimental hace más de un año, sin embargo, sus seguidores y hasta los medios de comunicación, recuerdan a diario su sonado romance.

En esta ocasión, la actriz estuvo invitada al programa Día a Día, del Canal Caracol, para hablar sobre sus proyectos profesionales, no obstante, en medio del programa, el humorista Jhovanoty revivió su historia de amor con el cantante le preguntó que por qué había culminado su relación con él.

A lo que la actriz, un poco incómoda y molesta, respondió: “¿Por qué todo lo quieren saber? Hay cosas que no se pueden saber porque son parte de la privacidad de cada persona”. Posteriormente, entre risas, también contestó, “porque me lo encontré en un motel”.

Molestia de Lina Tejeiro

Luego de lo sucedido, la actriz se pronunció en redes sociales sobre la situación e invitó a los periodistas a realizar preguntas más “creativas” y a sus seguidores a “pasar la página con el tema”.

“Lo que me aterra es que siento que falta un poquito de creatividad para el tipo de preguntas que están haciendo de una relación que se acabó hace más de un año y si he respondido esta pregunta varias veces, sería cool que aprovecharan ese espacio y no preguntar lo mismo de siempre sobre algo que ya hace parte del pasado. Ya es hora de pasar la página y de innovar, ser más creativos con las preguntas”, dijo Tejeiro.

