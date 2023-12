Laura Londoño ganó ‘MasterChef’ ¿Cuánto dinero se llevó y qué hará con el premio?

La actriz colombiana Laura Londoño brilló en España este 30 de noviembre, gracias a su victoria en la octava temporada de MasterChef Celebrity, concurso de cocina con un formato idéntico al que se presenta en Colombia.

Laura Londoño y los jurados de ‘MasterChef España’ Fotografía por: Instagram Laura Londoño

¿Cuánto dinero ganó Laura Londoño en ‘MasterChef Celebrity España’?

La antioqueña de 35 años se enfrentó en el último reto al jinete y jugador de polo Álvaro Muñoz Escassi. Allí demostró por qué se convirtió en una de las concursantes favoritas de esta edición.

Para su última presentación, la protagonista de Café con aroma de mujer rindió un homenaje a sus raíces colombianas y a las recetas que han trascendido a lo largo de los años entre su familia.

En cuanto al dinero, la actriz se llevó 75.000 euros más de 320 millones de pesos. Además, se hizo acreedora de un curso de cocina en el Basque Culinary Center, la prestigiosa facultad de ciencias gastronómicas de San Sebastián, España.

Sin embargo, Laura Londoño no se quedará con el jugoso premio, sino que lo donará a una ONG: “Quiero donárselo a los Rotarios Alianzia, que trabaja con otras fundaciones que apoyan causas alrededor del mundo, se centran en planes de nutrición, algo muy necesario porque hay muchos niños que se mueren de hambre”.

Los platos de Laura Londoño para ganar ‘MasterChef España’

La primera receta que la actriz entregó fue una sopa con base de polen de pino, cardamomo, miel de flores, orejón, esencia de violeta, ensalada de hinojo, mango, vinagre de pino y papaya verde; acompañada por caléndula en tempura y un encurtido de flores. Esta entrada la tituló ‘Eterna primavera’, en honor a su natal Medellín.

Para el plato fuerte, la paisa optó por una receta en la que mezcló la gastronomía española y colombiana. Su apuesta fue por un marisco conocido como cigala, el cual cocinó sobre una base de beurre blanc (mantequilla blanca), con remolacha, cúrcuma, ají amarillo y achiote. También adicionó puré de calabaza, un bizcocho de remolacha y un toque de mantequilla noisette (avellanada).

Por último, Laura Londoño terminó de convencer al jurado con un postre de copoazú (fruto de la Amazonía), cacao y banano, que diseñó en forma de pirámide. En su interior incluyó una moneda de café en el interior, para así rendir homenaje a los quimbaya, un pueblo indígena nativo de Colombia.

“Han valido la pena todas las horas de trabajo y aprendizaje. Comencé como una mujer actriz colombiana y me voy como una chef de corazón, con un amor a la cocina que no sabía que tenía. Quiero agradecer a todos mis compañeros con los que hemos creado una gran familia, a los jurados de los cuales he aprendido tanto, que ni se imaginan. Gracias a todos por recibirme con los brazos abiertos han sido muy cálidos y amorosos conmigo”, expresó en redes sociales.