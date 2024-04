La voz del Jefe en ‘La casa de los famosos’ cambió. ¿Qué pasó y quién es ahora?

Los participantes de La casa de los famosos deben seguir las reglas del Jefe, quien todos los días les habla por medio de un parlante y les da las instrucciones correspondientes.

Participantes de La casa de los famosos.

En las últimas semanas, sorprendió a todos con drásticas medidas dentro de la casa, entre ellas, la expulsión de Nanis Ochoa cuando solo llevaba 24 horas en el reality, todo por haber contado escuetamente algunos detalles del exterior.

Asimismo, el Jefe les comunicó hace unos días a los participantes la nueva actividad con un teléfono que fue puesto en la casa. Cada vez que suene uno de ellos debe contestarlo, si dejan que suene más de cinco veces recibirán un castigo grupal.

Cada llamada tiene un mensaje diferente para quien conteste. Algunos han salido beneficiados, mientras que otros han recibido fuertes castigos, entre ellos la nominación que los lleva directo a eliminación.

¿Quién es la voz del Jefe de ‘La casa de los famosos’?

Vea consultó a una fuente oficial del canal RCN, quien reveló que, en realidad hay dos ‘Jefes’ oficiales. “Son dos voces, hay uno que entra a las 7:00 am y sale a las 6:00 pm y otro que entra a las 6:00 pm hasta las 2:00 am. También, Roberto Velásquez, el presentador del after y la previa con Lina Tejeiro, les habla a veces a los participantes y les da algunas instrucciones”.

Danilo Smith y Gastón Velandia, son las voces del Jefe de ‘La casa de los famosos’

La voz que se escucha en las mañanas hasta las 6:00 pm es la de Danilo Smith, un actor de teatro, cine, televisión y doblaje colombiano. Conocido por ser la voz de Marcus Cole en 13 Reasons Why.

De acuerdo con su perfil de LinkedIn, es Maestro en artes escénicas con énfasis en actuación. Egresado de la Academia Superior de Artes de Bogotá ASAB. Voice Over Talent, y actor de voz para A&E, History Channel, Universal channel, Netflix. En Instagram cuenta con 1309 seguidores.

Por su parte, Gastón Velandia es la voz que se escucha en las noches. También es un actor colombiano con experiencia en manejo de acentos, doblaje de voz, locución, y combate escénico.

Como actor ha participado en importantes producciones como El Señor de los cielos, El General, Narcos (tercera temporada), Escobar el patrón del mal, Entre sombras, El Cartel de los sapos 2, Rosario Tijeras, El Cartel-el origen, El Grito de las Mariposas, Las Esmeraldas, Hasta que la plata nos separe, El Capo 1-2-3, En la boca del lobo, Los 3 Caínes, entre otras.

¿Qué pasó con ‘Lucho’ Gardeazábal, el anterior jefe de LCDLF?

De acuerdo con la fuente consultada por Vea, a Luis ‘Lucho’ Gardeazábal, un comediante bogotano que se hizo conocido por su participación en Con ánimo de ofender y quien era el antiguo jefe de La casa de los famosos le salió un nuevo proyecto, por el cual dejó el realiy de RCN.