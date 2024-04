¿La Segura debe salir de LCDLF por problemas médicos? Su mamá pidió que la saquen

Natalia Segura, mejor conocida como La Segura, ha sido una de las participantes de La casa de los famosos más comentadas de esta temporada. Junto con Karen Sevillano, ha protagonizado varias polémicas, especialmente por el trato que le han dado a algunos de sus compañeros, entre ellos, Julián Trujillo y Martha Isabel Bolaños.

Incluso, en el capítulo del pasado 09 de abril, ‘El Jefe’ sancionó a las dos generadoras de contenido y a la actriz de Betty, la fea, por sobrepasar los límites del respeto.

¿Qué enfermedad tiene La Segura?

Los televidentes y seguidores de la influenciadora caleña han evidenciado que ella tiene problemas con su movilidad por unas fuertes dolencias. De hecho, la producción tuvo que llevarle un carrito eléctrico para que se movilice por toda la casa.

Además de eso, en algunos retos físicos que deben asumir los participantes, la creadora de contenido no puede realizarlos. La enfermedad de Natalia comenzó hace nueve años por un trauma raquimedular, así lo contó ella misma hace un tiempo en su cuenta de Instagram donde tiene 8,9 millones de seguidores.

“Quienes conocen mi historia, saben que tengo hace casi 9 años un Trauma Raquimedular por dos impactos de bala que me dejaron en ese entonces sin la movilidad de mis piernitas (Gracias a Dios y a un milagro volví a caminar), pero claramente después de eso quedaron muchas secuelas con las que tengo que vivir y lidiar todos los días de mi vida y aunque no ha sido fácil, me siento muy agradecida porque hoy puedo contar MI TESTIMONIO de un verdadero milagro”, aseguró.

Durante algunos episodios de La casa de los famosos, La Segura ha manifestado fuertes dolores que la han hecho llorar, razón por la que ha preocupado a algunos seguidores y, por supuesto, a Alexa Mena, su mamá.

Mamá de La Segura pide que la saquen de ‘La casa de los famosos’

Recientemente, Alexa Mena, progenitora de la influenciadora, publicó un video en sus redes sociales pidiéndole a sus seguidores que saquen a su hija del reality, pues ella necesita cuidar su salud.

“La verdad por temas de salud me encantaría que Natalia pudiera ir a Miami a hacerse bloqueo porque, si ustedes estuvieron el 24/7 o por si no saben, ella tuvo en estos días una recaída muy fuerte del dolor y dijo que era necesario irse para Miami, porque solamente allá le hacen el bloqueo que le sirve a ella. No quería ir, porque obviamente no podía ir y volver porque con el reality de RCN no se podía. Entonces, sería bueno que más bien ella saliera, pensara en su salud, se hiciera su bloqueo y estuviera bien, que siga luchando por sus sueños propios y no por intereses ajenos”, dijo.

De igual manera, aprovechó el espacio para hacerle un llamado a los seguidores de su hija para que con su ayuda la puedan sacar del reality. “Natalia, en estos días que recibió este apoyo tan impactante de votos para seguir ahí, dijo algo: ‘Aquí, la única manera que yo salga, es que Colombia me saque’...Pensando en eso, yo sí quisiera pedirles, los que vean, se identifiquen y que estos les resuene en sus corazones, que no vale la pena que siga ahí. Que se queden con sus actores, su programa, que sigan adelante felices”.

Por ahora, no se sabe qué pasará con el destino de la creadora de contenido. El próximo domingo se conocerá la decisión del público.