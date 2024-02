La Segura arremetió contra Martha Isabel Bolaños en ‘La casa de los famosos’

Cada noche en el canal RCN, los televidentes pueden ver lo que ocurre en La casa de los famosos con cada una de las celebridades. Sin duda, con el paso de los días, se ha venido conociendo a profundidad la personalidad de todos, quienes han dejado en evidencia las buenas y malas relaciones entre ellos.

Te puede interesar: Esposa de Gregorio Pernía lo defendió de acusaciones en ‘La casa de los famosos’

Luego de la eliminación de Naren Daryanani, recordado por haber interpretado a Federico Franco en la serie Padres e hijos, la vida cotidiana de los famosos ha dado mucho de qué hablar.

¿Qué pasó con La Segura en ‘La casa de los famosos’?

Todo parece indicar que el encierro en ‘la casa más famosa del país’ ya está haciendo estragos. Previo a la primera eliminación, cada uno de los famosos tuvo la oportunidad de realizar un juicio, cara a cara con sus compañeros, justificando las razones por las cuales debían abandonar la competencia.

Pese a que ya comenzó un nuevo ciclo lleno de retos, Natalia Segura, Karen Sevillano y Martha Isabel Bolaños no han podido congeniar, por lo que han protagonizado varios desacuerdos.

La actriz de Betty, la fea, hizo parte del primer grupo de eliminación, pero gracias a las votaciones de los televidentes logró salvarse y continuar en la convivencia, algo que no fue del total agrado para las generadoras de contenido.

Vea también: Naren Daryanani: edad, qué le pasó y más del actor de ‘La casa de los famosos’

Durante el cara a cara que tuvieron, La Segura abrió su corazón y expresó lo que sentía por Martha: “Ayer te acecaste a mí para decirme qué pasaba entre nosotras dos, por qué no fluía la cosa y me dijiste algo que me quedó sonando mucho, me dijiste: ‘por qué si yo te vi en la premier, en el inicio, por qué si nosotros somos de Cali’. Yo por lo menos no vine a unir inicialmente países y ciudades, yo no me uno con una persona, por un país o una ciudad, yo me uno por el corazón, porque el resultado de eso es la unión de los países. Me dijiste que te acercaste en dos ocasiones, yo nunca las vi, te acercaste el sábado antes de la eliminación, pero no lo hiciste antes, siempre sentí que teníamos una comunicación cordial, pero jamás sentí que tú te querías acercar a mí”, comenzó diciendo la generadora de contenido caleña.

Enseguida, le dijo: “uno en la vida no puede ser tan ‘yoyista’, ‘yo soy así, yo me encanto, yo soy tan buena persona’, es una sobredosis de amor propio que está perfecta, pero a veces hay que dejarse de mirar uno para mirar al otro y de preguntarte por qué en realidad no has conectado tanto con la gente”.

¿Qué le dijo Martha Isabel Bolaños a La Segura?

Luego que la influenciadora diera su opinión, la actriz no dudó en responderle, asegurando que no va a cambiar su forma de ser porque esa es su esencia. “Acéptenme como soy, yo me integro, a veces llego, a veces me aparto, y mientras en mi corazón yo sienta tranquilidad y paz yo me voy a ser fiel con lo que siento; si la consecuencia es rechazo, distancia, es mi proceso evolutivo, yo me hago responsable, no me digan cómo tengo que ser, soy una mujer de 50 años que se la ha guerreado, que se ha construído, que tiene una historia llena de contenido, en este momento, esta soy yo y me siento bien con quien soy. Soy una mujer que no inspira traición y eso me gusta de mí”.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí