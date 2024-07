La razón por la que Javier Gómez, César Luis, no aparece en ‘Pedro el escamoso 2’

El estreno de Pedro el escamoso 2 ha generado una ola de reacciones en redes sociales. Los fanáticos, quienes tuvieron que esperar 20 años para conocer qué ocurría con Pedro Coral Tavera, su romance con la doctora Paula y su relación con su hijo Pedrito, han llenado de elogios a toda la producción de Caracol Televisión por el resultado de la segunda edición.

¿Por qué Javier Gómez no está en ‘Pedro el escamoso 2′?

La telenovela de Caracol Televisión enamoró a los colombianos con el drama y las ocurrencias de Pedro Coral, interpretado por Miguel Varoni. Aunque la segunda temporada cuenta con varios actores del elenco principal, hay otros personajes muy queridos que, en esta oportunidad, no estarán, como Alina Lozano, quien le dio vida a la divertida ‘doña Nidia’, y Javier Gómez, el recordado y exitoso empresario César Luis Freydell, dueño de la empresa en la que trabajaba Pedro.

Elenco pedro el escamoso Fotografía por: Felipe Marino

El actor argentino fue el principal rival de Pedro Coral, pues era el esposo de Paula Dávila, mejor conocida como la doctora Paula. Durante la primera temporada, el actor salió repentinamente, causando sorpresa en los televidentes.

Lo que se conoció fue que, al parecer, el actor no pudo continuar con el rodaje, pues la producción habría extendido las escenas debido al éxito que estaba teniendo en ese momento. Los horarios de grabación no le coincidían con los otros compromisos laborales que ya tenía planeados desde antes.

Ahora, con el estreno de la segunda temporada, los fanáticos se han estado preguntando si, lo que ocurrió hace 20 años, tendría repercusiones en esta edición. Lo cierto es que, en parte sí, pues el actor tampoco hace parte de la segunda versión.

A través de su cuenta de Instagram donde tiene 66 mil seguidores, un usuario le preguntó: “¿vas a trabajar con la segunda temporada de ‘Pedro el escamoso’?”.

La respuesta del actor fue clara, afirmando que no. Sin embargo, ha demostrado siempre un profundo cariño, respeto y admiración por el personaje que le permitió darse a conocer en Colombia y otras partes del mundo. “lamentablemente no me convocaron”, aclaró el artista.

Sus seguidores le dejan constantemente mensajes en sus redes sociales resaltando que, pese a que ya pasaron 20 años, lo siguen recordando por ese personaje.

“Igualito. No le pasan los años. Recibe las felicitaciones con humildad”, “cómo olvidar tantos enojos con Gaitán, Saludos desde Orlando Doctor Freydell”, “hubiera sido perfecto por lo menos un cambio de Don Cesar Luis en esta nueva historia de Pedro el Escamoso”, “lástima que no esté en la segunda temporada”, “hace falta su personaje”, “César Luis Freydell es el papel donde te ves más guapo”, “la primera temporada perdió gusto cuando te fuiste de la novela”.