‘La Pupuchurra’ confesó cómo se siente por no estar en ‘Yo soy Betty, la fea’

Desde hace tiempo se confirmó que Yo soy Betty, la fea, la telenovela colombiana emitida en unos 180 países, tendrá una tercera temporada que se estrenará en próximos meses y reúne a varios integrantes del elenco original, entre esos Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello, sus protagonistas.

De igual manera, son varios los actores de la primera parte que no estarán en la nueva entrega, entre esos Martha Isabel Bolaños, quien dio vida en esta historia a ‘La Pupuchurra’, amante de Efraín Rodríguez y una de las enemigas de ‘El Cuartel de las Feas’.

La ausencia de este personaje en la nueva temporada de Yo soy Betty, la fea dejó tristes a varios seguidores de la telenovela, pero no a la actriz que lo interpreta, quien fue advertida desde el primer momento sobre el hecho de que no sería tomada en cuenta para la producción.

La nueva parte de 'Yo soy Betty, la fea', al parecer, se centrará en la hija de Armando y Beatriz, por lo que dejó de lado a recordados personajes como 'La Pupuchurra' Fotografía por: Archivo Particular

Así lo contó la propia Martha Isabel Bolaños en entrevista con Lo sé todo, luego de que le preguntaran si esta decisión la había tomado por sorpresa o, sobre todo, si la había afectado.

“Hace un año, cuando comenzaron el proyecto, mi mánager me dijo que iban a comenzar y yo no iba a estar, entonces pues no me afectó en lo más mínimo. Ahora que los veo trabajando de nuevo juntos pienso que sería lindo volver a grabar, pero no me afecta mi ego. Comprendo que mi personaje sin Sofía no tiene nada que hacer ahí”, aseveró ‘La Pupuchurra’.

Te puede interesar: Piqué empujó a periodista que lo increpó cuando iba con Clara Chía

Icónica actriz anunció su regreso a ‘Yo soy Betty, la fea’

A pesar de que la producción del proyecto solamente ha confirmado la participación de los protagonistas Jorge Enrique Abello (Armando Mendoza) y Ana María Orozco (Beatriz Pinzón), se sabe también que estarán otros actores de la primera entrega, como Mario Duarte (Nicolás Mora) y Jorge Herrera (Hermes Pinzón), quienes se reencontraron hace unas semanas.

Además, Adriana Franco confirmó en una entrevista con el programa Bravíssimo, de Citytv, que volverá a encarnar el papel de doña Julia Solano, madre de Beatriz Pinzón, aun cuando se había dicho que la bogotana no sería tomada en cuenta.

“Se viene otra temporada de ‘Yo soy Betty, la fea’, ¿te veremos por esos lados?”, le preguntó una de las presentadoras, tras lo cual la actriz contestó: “Sí. Jorge Enrique Abello dijo una cosa muy linda: ‘La mamá de Betty no puede faltar, el mundo la ama’; entonces sí, allá estaré”.

Franco, de 69 años, es recordada por haber actuado en otras producciones, como Francisco el matemático, La Caponera, Ecomoda, Pasión de Gavilanes, Juegos prohibidos, La marca del deseo y El último matrimonio feliz. Además, desempeñó algunos papeles de reparto en La reina del sur, El estilista, La viuda negra, Tormenta de amor y Enfermeras.