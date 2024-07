La pregunta de Claudia Bahamón que hizo llorar a María Fernanda Yepes en ‘MasterChef’

El capítulo 12 de MasterChef Celebrity Colombia estuvo lleno de emociones, pues los televidentes fueron testigos de la eliminación de Gabriel Murillo, así como de varios momentos que trascendieron a las redes sociales. Tal fue el caso del instante en que María Fernanda Yepes resultó entre lágrimas, tras ser interrogada por Claudia Bahamón.

Claudia Bahamón y María Fernanda Yepes protagonizaron uno de los momentos más comentados por los televidentes en el más reciente episodio de ‘MasterChef’. Fotografía por: Canal RCN

¿Qué pasó entre Claudia Bahamón y María Fernanda Yepes?

Antes de enfrentar la segunda prueba de eliminación de la temporada, la presentadora se reunió con los participantes en riesgo y les hizo algunas apreciaciones.

“Yo quiero hablar de tú a tú contigo. Hay momentos en los que yo siento que tú sí quieres estar y que quieres competir, y que quieres darla toda. Y hay momentos en donde yo digo se está rindiendo. Yo necesito saber si esta mujer si esta mujer si viene a competir, si se quiere ganar esto, si quiere superarse día a día, entonces ¿hoy quieres quedarte?”, preguntó Claudia Bahamón a María Fernanda Yepes, quien contestó que quiere seguir compitiendo. Sin embargo, fue detrás de cámaras que la actriz se desahogó.

“No me quiero ir del programa, así haya parecido el reto pasado que no me importaba, eso no es cierto. Les pido disculpas si creen o se interpretó que no me importa, todo lo contrario, me importa mucho estar aquí”, agregó Yepes entre lágrimas, tras lo cual fue consolada por varios compañeros, como el actor Jacques Toukhmanian.

Un repaso por la carrera de María Fernanda Yepes

La carrera de la paisa, que hoy tiene 43 años, despegó con su papel de Yésica ‘La Diabla’ en la telenovela Sin senos no hay paraíso, aunque se consolidó gracias a su protagónico en Rosario Tijeras, por el que recibió el Premio India Catalina a ‘Mejor actriz protagónica de serie’ en 2010.

De igual manera, María Fernanda Yepes es reconocida por su participación otras producciones, como Pura Sangre, La Teniente, La Piloto, María Magdalena, Oscuro Deseo, Out of the Dark y Línea del tiempo. Además de MasterChef Celebrity, ha participado en otros concursos de telerrealidad, como Soldados 1.0, Bailando con las estrellas y La isla de los famosos.

Aparte de su destacada presencia en cine y televisión, ha sido parte de importantes campañas publicitarias y ha explorado diversas facetas artísticas y académicas. También estudió psicología y comunicación social, así como actuación en la escuela de Caracol y teatro en Barcelona.