La ‘embarrada’ que cometió Rigo y los televidentes no perdonan: “qué decepción”

La vida del ciclista profesional Rigoberto Urán ha sido contada por el canal RCN con la bioserie de Rigo. Aunque Colombia ya conocía algunos detalles de la vida del pedalista, con esta producción sus fanáticos han podido conocer más a profundidad cosas de su vida profesional y personal que, seguramente, no había contado antes.

Te puede interesar: ¿Rigo será papá nuevamente? Su esposa Michelle Durango estaría embarazada

Sin duda, la serie logró cautivar al público por la gran forma de ser de Rigoberto Urán y por todos los pormenores que ha tenido que enfrentar a lo largo de su vida que sido inspiración para muchos y un ejemplo de resiliencia.

¿Qué hizo Rigo que a los televidentes no les gustó?

En uno de los más recientes capítulos de la serie que ya está por terminar, se mostró uno de los momentos que más marcaron la vida del ciclista oriundo de Urrao.

“¡Positivo, Rigo será papá! Adriana logró el encuentro romántico que soñaba con Rigo y ese amor dará frutos. El ciclista se llevará una gran sorpresa. ¿Cómo crees que reaccionará Michelle cuando se entere? “, escribió el canal RCN en sus redes sociales.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Después de tanta insistencia, Adriana, la modelo de la Liga de Ciclismo de Antioquia, logró que Rigo cayera en sus brazos como tanto lo había soñado. Sin embargo, ese romántico encuentro dejó sus consecuencias: un hijo.

Por supuesto, la noticia sorprendió a todos, incluidos los televidentes, quienes no dudaron en expresar su molestia con el ciclista por haber permitido que pasara eso, pero, sobre todo, por haber engañado a Michelle Durango, su esposa.

Críticas a ‘Rigo’ por embarazar a Adriana

En redes sociales, los usuarios han dejado sus comentarios, afirmando que no pueden aceptar que Rigo hubiera hecho eso después de todo el amor y el apoyo que recibió de Michelle.

“Yo no me hubiera casado con él después de saber que fue y se acostó con otra jurándome amor eterno”, “se me cayó el héroe”, “qué traición, pobre Michelle se lo aguantó mucho”, “Rigo no fue santo”, “no pensaste en Michelle, qué decepción”, “qué falla, ya lo dijo todo”, “Rigo un morrongo”, “qué decepción”, “eso sí no me gustó”, “Rigo, te pasaste”, son algunos de los mensajes que se leen en redes sociales sobre lo ocurrido en ese episodio de la serie de RCN.

Vea también: Así es como Rigo y Michelle Durango calman el llanto de su hija: “qué paciencia”

En ese capítulo, el embarazo de Adriana puso a prueba el amor que Rigo sentía por Michelle Durango y la solidez de su relación. No obstante, también hubo seguidores el ciclista que lo defendieron de las críticas y los señalamientos: “la gente anda indignada y ni se informa bien así facilito le dañan la honra a la gente”; “Rigo se siente totalmente orgulloso y es buen padre con su hijo”, “eso ocurrió antes de casarse con Michelle en la vida real, no juzguen”, “lo importante es que en la actualidad Rigo y Michelle están muy enamorados”.