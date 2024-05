‘La casa de los famosos’ tuvo inesperado cambio. Televidentes se molestaron

En redes sociales y medios de comunicación se ha hablado de todo lo que ocurre con los participantes y presentadoras en La casa de los famosos. El reality de ViX y RCN ha despertado todo tipo de emociones en los televidentes, sobre todo, por las discusiones y desacuerdos que han tenido algunos de los participantes.

La casa de los famosos Fotografía por: Canal RCN

RCN tomó drástica medida con ‘La casa de los famosos’

Desde que comenzó el reality, RCN lo emitió de lunes a viernes a las 8:00 pm. Sin embargo, hace unas semanas, con el estreno de Rojo Carmesí, cambiaron el horario y lo dejaron para las 9:00 p.m.

Ahora, una vez más, el canal tomó la decisión de modificar el horario de emisión. De acuerdo con una fuente oficial del canal RCN consultada por Vea, a partir de esta noche el reality de convivencia será nuevamente emitido a las 9:00 p.m. de lunes a viernes, mientras que los fines de semana será a las 8:00 p.m.

Tantos cambios ha molestado a los televidentes y usuarios en redes sociales, quienes no han dudado en expresar su inconformismo: “qué falta de profesionalismo y de objetividad... mal RCN”, “este programa es un circo 🤡 se dan cuenta de sus malas estrategias e intentan arreglar de una forma bastante precaria”, “Jajajajajaja qué ridiculez lo que tienen que hacer para subir el rating”, “ahora otra vez cambiaron el horario se dieron cuenta que el desafío tiene más rating”, “RCN una y mil veces demostrando porque siempre fracasan con sus producciones”.

Los motivos del cambio no han sido informados; sin embargo, esta noche en la gala a las 9:00 p.m. La Segura será sorprendida por su novio con una propuesta de matrimonio.

Ex Jefe de ‘La casa de los famosos’ dijo cuál es su participante favorito

Hace unos días, en Vea revelamos en exclusiva la identidad del ‘Jefe’ de La casa de los famosos. En realidad, no es una sola persona sino dos. No obstante, anteriormente estaba el comediante Lucho Gardeazábal, quien recientemente, reveló quién es su participante favorito.

“Karen Sevillano, la amo, es una reina”, dijo en medio de una de sus transmisiones en vivo. Muchos no estuvieron de acuerdo, pues consideran que él debió ser imparcial.

¿Camilo Pulgarín se quiere de ‘La casa de los famosos’?

Luego de la salida de Miguel Bueno, Camilo Pulgarín, conocido por su personaje de ‘María José’ le confesó a su compañero Sebastián González que ya no quiere estar en el programa. “Ya no tiene sentido, tampoco quiero estar acá haciendo cara de cu** todo el tiempo. Yo ya me quiero ir, estoy cansado”, dijo con una evidente tristeza.