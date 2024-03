‘La casa de los famosos’ recibió a dos nuevos integrantes, ¿quiénes son?

La casa de los famosos Colombia ha generado una ola de comentarios por todo lo que ha ocurrido con los participantes. Luego de un mes de estar al aire, el reality de convivencia ha generado problemas, llantos, indiferencias y hasta amoríos.

Nataly Umaña se enfrentó a Karen Sevillano por críticas a su relación con Melfi Fotografía por: RCN Televisión | Edición Revista Vea

La relación de Nataly Umaña y Melfi es una de las más comentadas en los últimos días en redes sociales y medios de comunicación nacionales. Después de mucha expectativa, Alejandro Estrada llegó a la casa y la sorprendió anunciando su separación.

¿Quiénes son los nuevos integrantes de ‘La casa de los famosos’?

En el capítulo del pasado domingo, Isabella Sierra tuvo que abandonar la competencia, convirtiéndose en la cuarta eliminada del reality de convivencia. Tras su emotiva salida, dos nuevos integrantes llegaron a acompañar a los famosos que quedan hasta el momento.

Se trata de Pool y Menta, dos perritos pequeños de raza Golden Retriver, con quienes los participantes deben tener un especial cuidado. La llegada de los famosos se dio para celebrar que el programa lleva un mes al aire.

‘El Jefe’ le pidió a los famosos que se quedaran congelados para recibir la acostumbrada visita, solo con la diferencia que esta vez no se trató de una persona, sino de los dos caninos que derritieron con su ternura.

“Quiero presentarles a Pool y a Menta, como pueden darse cuenta son dos cachorros que merecen todo el cuidado y el trato especial, son cachorros y debemos tener mucho cuidado, tratar de no asustarlos, ellos son dos bebés. Les recomiendo que no vayan a gritar, no los pueden agobiar, no los pueden tocar todos al tiempo. Isabella y Julián son los encargados para ser sus guardianes”, les dijo ‘El Jefe’.

Hoy se cumple un mes de haber ingresado a #LaCasaDeLosFamososCol, y para celebrar dos nuevos habitantes llegarán a vivir con ellos. 😍 ¡Hermosos! ❤️



Los participantes no pudieron ocultar su emoción, incluso mientras estaban congelados. Una vez ‘El Jefe’ dio la orden de moverse, todos se fueron a buscar a los cachorritos para consentirlos.